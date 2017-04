Regionalsport Schwarzwald FC Neustadt: "Endspiel" um Klassenerhalt

Verbandsliga-Aufsteiger erwartet SC Pfullendorf

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SC Pfullendorf (Montag, 15 Uhr). (daz) Von den beiden Spielen am verlängerten Wochenende besitzt die Partie am Montag für die Neustädter die größere Bedeutung. Immerhin kommt mit Pfullendorf eine Mannschaft, die aktuell hinter den Hochschwarzwäldern in der Tabelle steht und somit ein heißer Konkurrent um den Klassenerhalt darstellt. Für Gallmann hat diese Partie „Endspiel-Charakter“, zumal die Neustädter am darauffolgenden Wochenende spielfrei zuschauen müssen, wie die Konkurrenten möglicherweise ihre Ausgangslage verbessern. Schwer wiegt bei Neustadt der Ausfall von Stefan Ketterer, der studiumsbedingt für den Doppelspieltag abgesagt hat.

Die Neustädter haben gute Erinnerungen an den ersten Vergleich mit den Linzgauern. Im Oktober entführte der Neuling beim 2:1-Erfolg drei Punkte aus Pfullendorf. Die damaligen Torschützen, Ketterer und Waldvogel, sind diesmal nicht dabei. „Wir haben Alternativen, um offensiv Zeichen zu setzen und die Angriffe erfolgreich abzuschließen“, betont Gallmann. Er setzt am Feiertag auch auf eine große Unterstützung der Neustädter Fans. Gallmann: „Gerade in einem Spiel mit derart großer Bedeutung wird es wichtig sein, die Rückendeckung zu haben. Wir haben unsere Anhängerzahl in der Saison deutlich vergrößert. Zusammen mit ihnen werden wir alles rausholen, um unsere Ausgangslage zu verbessern. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“

Im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim FC 08 Villingen stempelt sich der FC Neustadt selbst zum Außenseiter. Dennoch wollen sich die Hochschwarzwälder nicht kampflos ergeben (siehe Vorschau auf dieser Seite).