Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen vs DJK Villingen: Mini-Kader gegen personelle Vielfalt

FC Löffingen vs DJK Villingen: Mini-Kader gegen personelle Vielfalt

Beide Mannschaften im Landesliga-Derby in unterschiedlichen Serien

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Villingen (Samstag, 16 Uhr). Das Derby ist vor allem für die Gäste richtungweisend. Nach der zuletzt beeindruckenden Aufholjagd haben die Villinger im Kampf um einen Nichtabstiegsplatz ihre Chancen wieder deutlich erhöht. Löffingen ging aus den vergangenen drei Spielen ohne Punktezuwachs heraus. In der Vorrunde gab es eine 2:2-Punkteteilung.

„Ich warne davor, sich mit 40 Punkten schon zu sicher zu fühlen. Wir müssen noch nachlegen und wollen das gleich im ersten Anlauf tun“, kündigt Löffingens Trainer Tobias Urban an. Er nimmt seine Mannschaft in die Pflicht, um den treuen Fans wieder einmal ein schönes und vor allem erfolgreiches Heimspiel zu zeigen. Urban hat die jüngsten Erfolge der DJK sehr wohl registriert. „In der Winterpause war Villingen schon weg. Es spricht für diese Mannschaft, wie engagiert sie auftritt und sich belohnt.“

Noch weiß Urban nicht, welche elf Spieler er am Samstag auf den Platz schicken wird. „Ich kann gegenwärtig nur von Tag zu Tag planen. Es wird nicht besser. Immer wieder gibt es für mich keine schönen Nachrichten.“ So werden am Samstag wohl auch Florian Isele, Frank Löffler und Tobias Ketterer eher nicht zur Verfügung stehen. Noch weiß Urban nicht, wie er die Lücken schließen soll. Möglicherweise ist das die Chance für junge Spieler wie Maximilian Benz oder Nico Klein.

Für die Villinger ist schon seit Wochen jedes Spiel ein Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Bisher steckt das die Elf von Trainer Ralf Hellmer hervorragend weg. Sieben Spiele ist die DJK nun bereits ungeschlagen und steht dennoch auf einem Abstiegsplatz. Doch mittlerweile ist Land in Sicht. Hellmer: „Wir müssen wieder mit dem Selbstvertrauen der vergangenen Spiele auftreten. Die Stimmung ist sehr gut. Nun gilt es einmal mehr, auf dem Platz eine Einheit zu sein, mental und körperlich alles abzurufen.“ Neben der jüngsten Erfolgsserie spricht für die DJK, dass Hellmer personell nahezu keine Sorgen hat. Der Kader ist voll und Alternativen gibt es für jede Position. Deshalb will der Trainer erst am Samstag entscheiden, welche Spieler beginnen werden.

Kein Thema ist indes Tolga Selcuk, der sich körperlich leer und ausgebrannt fühlt. Selcuk, seit Jahren fester Bestandteil der DJK Villingen, wird nach der Saison seine Laufbahn beenden und mit in den Spielausschuss der DJK Villingen einsteigen. Hellmer: „Tolga hat viel Erfahrungen als Spieler gesammelt. Auf ihn werden wir in der Zukunft nicht verzichten. Er wird eng bei der Mannschaft bleiben.“