Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen rettet einen Punkt

1:1 gegen FC Hilzingen

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Hilzingen 1:1 (1:0). (wm) Die Zuschauer sahen eine zähe und über weite Strecken zerfahrene Partie. Bei den Gastgebern machte sich das Fehlen der fast gesamten Offensiv-Abteilung bemerkbar. Die erste Viertelstunde blieben Torraumszenen auf beiden Seiten Mangelware. Nach 20 Minuten wurden die Gäste mutiger. Mitten in diese Bemühungen fiel die Führung für Löffingen, als Bürer mit langem Ball in die Spitze Kim Hirschbolz ins Spiel brachte. Dieser ließ im Alleingang Torhüter Müller aussteigen und schob den Ball zur 1:0 Führung ins Netz (25.). Löffingen versuchte nachzulegen. Isele (30.) scheiterte an Torhüter Müller und Zimoch (35.) verpasste knapp das Gehäuse. Hilzingen setzte auf gefährliche Konter. Jeckl spielte sich bis zur Strafraumgrenze durch und wurde von Abwehrspieler Daniel Fuß gefoult. Fuß sah die Rote Karte. Diese Szene sollte dem weiteren Spielverlauf den Stempel aufdrücken.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste in Überzahl enormen Druck auf. In der 57. Minute hatte Löffingen Glück, als ein Freistoß von Hilzingens Wochner die Latte streifte. Vier Minuten später wehrte Baumann auf der Torlinie einen Ball von Holzreiter ab. Hilzingen erspielte sich ein Chancenplus. Löffingen stemmte sich mit starkem Einsatz den Gästen entgegen und verteidigte die Führung bis kurz vor Spielschluss. In der 86. Minute gelang Endres fast mit Ansage der Ausgleich.

Die letzte Chance hatten dann aber noch die Gastgeber. Eine Minute später scheiterte Zimoch allein vor Torhüter Müller an dessen Reflex und so blieb es beim Remis. Für die Löffinger aufgrund der Unterzahl durchaus ein am Ende gewonnener Punkt. Tore: 1:0 (20.) Kim Hirschbolz, 1:1 (86.) Endres. Bes. Vork.: Rote Karte Daniel Fuß (42./Löffingen). ZS: 80: SR: Gehring (Biberach).

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, D. Fuß, K. Hirschbolz (68. Messmer), Zimoch, Schuler, Baumann, Baumgärtner, Isele (46. Hoheisel), Bürer.