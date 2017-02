FC Löffingen ohne Lauffreude

Landesligist verliert Testspiel mit 0:2 Toren

Fußball: (daz) In einem weiteren Vorbereitungsspiel kassierte Landesligist FC Löffingen bei der SG Wasser-Kollmarsreute eine 0:2-Niederlage. Der Landesligist aus der Staffel 2 ging kurz vor der Pause in Führung und verdoppelte diese in Minute 82. Löffingens Trainer Tobias Urban setzte 14 Spieler ein. „Wir haben viele gute Tormöglichkeiten ausgelassen. Außerdem haben wir in der Partie nicht die Lauffreude gezeigt, die meine Mannschaft eigentlich auszeichnet. Wir müssen wieder mehr einbringen“, resümierte Urban nach der Partie.