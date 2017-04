Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen nutzt Chancen nicht

Schwarzwälder Landesligist unterliegt in Konstanz mit 0:3 Toren. Osek hält Elfmeter

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Löffingen 2:0 (1:0). Die Gäste hatten schon in den ersten fünf Minuten zwei hochkarätige Chancen durch Benjamin Gaudig, den die SC-Abwehr nie richtig unter Kontrolle brachte. In Minute 3 schoss Gaudig neben das Tor und wenig später nach Vorarbeit von Florian Isele entschied der Schiedsrichter auf eine Abseitsstellung. Konstanz wurde nach einer Viertelstunde stärker. Waibl scheiterte an Gästetorwart Dominik Osek.

In Minute 22 fiel das 1:0. Waibl setzte sich durch und passte auf Dold zurück, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Die zehn Minuten vor der Pause gingen dann wieder an die Gäste. Zuerst verzog Marco Kopp knapp, danach musste Torhüter Bisinger gegen Gaudig retten, der von Adam Zinoch freigespielt wurde. Auch ein Freistoß von Tobias Ketterer war gefährlich.

Die zweite Halbzeit begann für den SC optimal. Auf der rechten Seite setzte sich Waibl durch. Dessen Flanke verlängerte Braun auf Dold und der köpfte zum 2:0 ein. Kurz darauf hatte Gaudig die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Sein Schuss wurde von Bisinger per Fuß zur Ecke gelenkt. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte ein Freistoß von SC-Spieler Dehner im Löffinger Strafraum für Unruhe. Den Schuss von Junker rettete ein Löffinger vor der Torlinie. 15 Minuten vor Spielende hatte Dold die Chance das Spiel zu entscheiden, als der Schiedsrichter nach einem Foul an Auer, der von Haag freigespielt wurde, auf den Strafstoßpunkt zeigte. Löffingens Schlussmann Dominik Osek parierte jedoch den Strafstoß. Bisinger musste danach noch einen gefährlichen Schuss von Jannik Beha zur Ecke abwehren, um den Sieg zu retten. Tore: 1:0 (22.) Dold, 2:0 (47.) Dold; SR: Sester (Durbach); ZS: 80.

FC Löffingen: Osek, D. Fuß, Weißenberger (85. Benz), Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch, Gaudig (90. Schmitt), Kopp, J. Beha, Isele (33. M. Fuss), Ketterer.