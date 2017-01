FC Löffingen: Urban plant sechs Testspiele

Landesligist macht sich fit

Fußball: (daz) Mit vielen Trainingseinheiten und sechs Vorbereitungsspielen will Tobias Urban, Trainer des Landesligisten FC Löffingen, seine Mannschaft bis zum Punktspielauftakt am 4. März beim FV Walbertsweiler fit machen. Dann wird Löffingen von Platz acht bei aktuell 28 Punkten in die Rest-Saison starten. Die erste Trainingseinheit hatten die Löffinger bereits am gestrigen Montag. Am 28. Januar folgt das erste Vorbereitungsspiel beim SV Ballrechten-Dottingen, einer Bezirksliga-Elf. Der nächste Test folgt am 4. Februar beim FC Emmendingen und Testspiel Nummer drei am 11. Februar in Waldkirch gegen den dortigen Verbandsligisten. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse im Hochschwarzwald werden die Löffinger alle Vorbereitungsspiele auswärts austragen.

Die zweite Hälfte der Vorbereitung startet am 18. Februar mit einem Spiel bei der SG Wasser-Kollmarsreute. Am 22. Februar gastiert die Urban-Elf beim SV Kirchzarten (Landesliga, Staffel 2). Die Generalprobe zum ersten Punktspiel folgt am 25. Februar beim FSV RW Stegen, ebenfalls ein Landesligist. „Es ist ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm gegen attraktive Gegner, wobei ich hoffe, dass wir auch alle Spiele witterungstechnisch bestreiten können“, sagt Urban.