Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen: Urban hinterfragt eigenen Mut

Am Sonntag gegen den FC Salem

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SG Dettingen/Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Der FC Löffingen ist mit zwei Siegen glänzend aus der Winterpause gekommen. In den folgenden zwei Partien ging die Elf von Trainer Tobias Urban indes ohne Punktezuwachs vom Platz. Am Sonntag soll nun wieder der Vorwärtsgang eingelegt werden, zumal Löffingen auch den ersten Vergleich mit 4:2 Toren gewann.

Mit dem gesperrten Torhüter Dominik Osek und dem verletzten Kapitän Peter Beha fallen den Löffingern zwei Stammspieler aus. Im Tor bieten sich Raphael Albert und Michael Langenbacher an wobei Urban zu Albert tendiert. „Er hat gut trainiert und einen kleinen Vorsprung.“ Für Beha bieten sich mehrere Alternativen an. „Ich habe da eine interessante Idee, weiß aber nicht, ob ich den Mut dazu habe“, deutet der Trainer eine Veränderung an, will aber noch nicht ins Detail gehen. Möglicherweise setzt er seine Idee auch erst im folgenden Spiel beim FC 08 Villingen II um.

In der engen und sehr ausgeglichenen Liga, in der selbst Abstiegskandidaten Punktzahlen wie selten in den vergangenen Jahren haben, will sich Löffingen mit einem Sieg wieder deutlicher von der gefährlichen Tabellenregion absetzen. „Wir haben in den vergangenen zwei Partien nicht genug für den Erfolg getan. Wir müssen wieder mehr anbieten. Ich glaube, die Jungs haben es verstanden. Zumindest hatte ich nach den Trainingseinheiten ein gutes Gefühl“, fügt Urban an. Wie es klappen kann, zeigte Löffingen im Hinspel, auch wenn durch die damals schweren Verletzungen von Frank Löffler und Daniel Fuß nicht nur gute Erinnerungen bestehen. Nach bisher zwölf Saisonniederlagen soll am Sonntag auch der zwölfte Saisonsieg gelingen.