FC Löffingen: Urban fordert Ballsicherheit

Landesligist spielt bei der SG Wasser-Kollmarsreute

Fußball: (daz) In guter Form präsentierte sich zuletzt Landesligist FC Löffingen in den Vorbereitungsspielen. Am Samstag (15 Uhr) steht der nächste Test bei der SG Wasser-Kollmarsreute an. „Schwerpunkt der Partie werden Ballsicherheit und Defensivarbeit sein“, kündigt Löffingens Trainer Tobias Urban an. Die Gastgeber stehen in der Landesliga, Staffel 2, aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und schlugen sich zuletzt im Test beim Verbandsligisten SV Endingen (1:3) achtbar. Urban: „Das ist ein starker Gegner. Dort zu bestehen, ist nicht einfach.“ Löffingen muss auf Schlussmann Dominik Osek verzichten.