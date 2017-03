FC Löffingen: Trainer Urban lässt drei Positionen offen

Landesligist spielt in Walbertsweiler-Rengetsweiler

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Löffingen (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Von Platz acht startet Vorjahres-Vizemeister FC Löffingen in die zweite Saisonhälfte. Es sind gleichzeitig die letzten zwölf Spiele für Trainer Tobias Urban, der nach Saisonende an seinen Nachfolger Tim Heine übergibt. Platz zwei zu wiederholen, ist ein schier aussichtsloses Unterfangen, aber mit einem guten einstelligen Tabellenplatz möchte sich Urban auf jeden Fall verabschieden. Den ersten Vergleich gewannen die Löffinger im August nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1 Toren.

In den fünf Vorbereitungsspielen erzielten die Löffinger 13 Tore gegen meist gleich- oder gar höherklassige Gegner. Trainer Urban experimentierte in diesen Partien viel und hat seine Startformation offenbar gefunden. „Auf drei Positionen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die Jungs heiß und freuen sich, dass es nach der langen Vorbereitung nun wieder um Punkte geht. Die letzten freien Plätze werden wir gut besetzen.“ Dabei setzen die Löffinger auch auf ihre Auswärtsstärke. Von neun Gastspielen brachte die Elf bisher vier Siege mit. Wie es geht, zeigte die Urban-Elf in der vergangenen Saison, als sie aus Walbertsweiler einen 2:0-Erfolg mitbrachte.

Urban sieht seine Mannschaft gut vorbereitet. Mit Benjamin Gaudig ist nach längerer Pause der Top-Torjäger wieder dabei. Zuletzt zeigten auch Winter-Neuzugang Florian Isele und Kim Hirschbolz, dass sie beim Torabschluss nicht lange fackeln. „Die Jungs haben im Training einen hungrigen Eindruck hinterlassen“, freut sich Urban. Mit dem Ex-Schwenninger Steffen Erbe, der bisher in den Punktspielen zwölfmal traf, hat auch Walbertsweiler einen gefährlichen Angreifer, so dass die Partie angesichts der Offensivqualitäten beider Teams einige Tore und sicherlich keine Nulldiät verspricht.