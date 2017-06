Regionalsport Schwarzwald FC Löffingen II bleibt drin  FC Unterkirnach steigt ab

FC Unterkirnach steigt in Kreisliga B ab. Gaudig zweifacher Torschütze

Fußball, Relegationsspiel um den Verbleib in der Kreisliga A: FC Unterkirnach – FC Löffingen II 1:3 (1:1). Mit der Hypothek von zwei Gegentoren aus dem Hinspiel ging der FC Unterkirnach in das zweite Aufeinandertreffen um den Verbleib in der Kreisliga A. In der Anfangsphase machte der Gastgeber viel Druck. Der Lohn war der Führungstreffer nach 16 Minuten. Marcel Röthele nutzte ein Zuspiel von Fabian Wald zum 1:0. Hoffnung keimte bei den Unterkirnachern auf.

In Minute 33 dämpfte Benjamin Gaudig die Euphorie der Hausherren und traf zum Ausgleich. Allerdings hätte Gaudig zu diesem Zeitpunkt durchaus schon vorzeitig geduscht haben können. Nach einer frühen gelben Karte wegen Foulspiels schoss Gaudig nach knapp 25 Minuten einfach den Ball weg, was mit der Ampelkarte hätte bestraft werden können. Glück für Löffingens Reserve, denn erneut Gaudig (63.) vollendete später einen Heber über FCU-Keeper Jonas Beha zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie so vor sich hin, ehe die Gäste aus Löffingen den Schlusspunkt setzten. In Minute 73 brachte Frank Löffler einen Freistoß zu Peter Beha, der zum 1:3-Endstand einnetzte. Unterkirnach resignierte und fand sich wohl mit dem Abstieg in die Kreisliga B ab. Löffingen dagegen feierte den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Tore: 1:0 (16.) Röthele, 1:1 (33.) Gaudig, 1:2 (63.) Gaudig, 1:3 (73.) Beha. ZS: 250. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FC Unterkirnach: J. Beha, M. Breithaupt, P. Breithaupt, F. Wald (82. P. Wald), Koch, Röthele, König (49. Niederauer), Benedikt Stockburger (75. J. Beha), Duffner (66. Kellner), Niggemeier, Kuberczyk.

FC Löffingen II: Albert, Dennis Klein, Benz, Hofmeier, Gaudig (81. Vogt), Beha, Löffler, Wölfle (81. Hirschbolz), Fuss, Nico Klein (68. Meßmer), Hofmann.