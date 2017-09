Regionalsport Schwarzwald FC Königsfeld zieht seine Kreise

Dritter Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. FC Brigachtal wartet weiter auf Punkte

Fußball-Bezirksliga: DJK Donaueschingen II – FC Brigachtal 5:0 (3:0). Weitgehend problemlos setzte sich die DJK gegen chancenlose Gäste auch in der Höhe verdient mit 5:0 durch. Tim Gmeiner eröffnete mit einem Doppelpack den Torreigen. Zuerst schloss er ein Solo mit einem Schuss ins lange Eck ab, dann versenkte er den Ball mit einem strammen Schuss in die untere Ecke. Noch vor der Pause fiel die Entscheidung, als sich die Gäste mit einem Platzverweis dezimierten und Hendrik Hölzenbein zum 3:0 erhöhte. In Hälfte zwei erhöhten Hölzenbein und Peter Eibisch zum 5:0. Die DJK vergab danach noch weitere gute Möglichkeiten. Tore: 1:0 (23.) Gmeiner, 2:0 (30.) Gmeiner, 3:0 (45.+1) Hölzenbein, 4:0 (55.) Hölzenbein, 5:0 (58.) Eibisch. ZS: 200. SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim-Schwerzen).

FC Gutmadingen – FC Dauchingen 3:1 (1:1). Dauchingen startete hellwach in die Partie. Nach einem Gutmadinger Ballverlust im Aufbauspiel hatte Marius Eisele freie Bahn und schob bereits nach zwei Minuten zum 0:1 ein. Dieser Treffer wirkte für Gutmadingen als Wachmacher. Benjamin Huber schloss nach elf Minuten eine schöne Kombination über rechts zum Ausgleich ab. In der Folge waren die Hausherren spielbestimmend, ohne sich aber viele Chancen zu erspielen. Höhepunkte gab es erst wieder in der Schlussphase: Manuel Huber verlängerte eine Flanke auf Benjamin Huber, der sein zweites Tor erzielte. Danach drängte Gutmadingen auf die Entscheidung, Benjamin Huber legte bei einem Konter auf Jochen Glunk ab, der locker zum 3:1 einschob. Tore: 0:1 (2.) Eisele, 1:1 (11.) Huber, 2:1 (79.) Huber, 3:1 (90.+1) Glunk. ZS: 150. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

FC Königsfeld – SG Riedöschingen/Hondingen 4:0 (0:0). Klarer Heimsieg: Durch den 4:0-Erfolg im eigenen Wohnzimmer sprang der FC Königsfeld mit der perfekten Ausbeute von drei Siegen aus drei Spielen auf Rang eins der Tabelle. Die Heimmannschaft erwies sich als das abgezocktere Team. Der Aufsteiger aus Riedöschingen/Hondingen hielt zwar lange Zeit sehr gut mit, doch Torhüter Fabian Pfeiffer musste kurz nach dem „Pausentee“ das erste Mal hinter sich greifen. Königsfelds Spielertrainer Jörg Holik (47.) traf zum 1:0. Mit dem 2:0 knapp zehn Minuten vor Spielende war die Partie gelaufen. In den Schlussminuten erhöhte der Gastgeber durch einen Doppelpack von Christian Richter auf 4:0, was letztendlich zu einer zu hoch ausgefallenen Niederlage der SG führte. Der Gast verkaufte sich teuer, gegen Ende gingen ihm aber auch die Kräfte aus. Tore: 1:0 (47.) Holik, 2:0 (78.) Holik, 3:0 (84.) Christian Richter, 4:0 (90.+2) Richter. SR: Anton Schmider (Steinach).

FV Marbach – SV Geisingen 0:2 (0:1). Bereits früh wurde der Marbacher Matchplan durchkreuzt. Der Aufsteiger musste knapp 70 Minuten lang in Unterzahl spielen, nachdem Torhüter Matthias Gißler mit Rot vom Feld musste. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kam der Neuzugang vom FC 08 Villingen II in einer Eins-gegen-Eins-Situation zu spät und holte einen Geisinger von den Beinen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Spielertrainer Marijan Tucakovic (24.) zur Gästeführung. Auch mit zehn Mann hielt Marbach gut dagegen, machte mit zunehmender Spieldauer defensiv auf und warf alles nach vorn. Der SVG zeigte sich kaltschnäuzig und stellte per Konter auf 0:2. Tore: 0:1 (24.) Tucakovic, 0:2 (76.) Luca Arceri. ZS: 200. SR: Silas Haselberger (Brigachtal). Bes. Vork.: Rot (23.) Gißler, FVM.

SV Hölzlebruck – SV TuS Immendingen 2:2 (0:2). Im ersten Abschnitt bestimmte eine gut eingestellte Immendinger Mannschaft das Spielgeschehen. Hölzlebruck agierte vor allem in den Zweikämpfen zu passiv. Zur Pause stand nach Toren von Atila Yüce (40.) und Giuseppe Lappanese (45.+1) ein gerechtes 0:2. Nach dem Wiederbeginn schaltete der Gast in den Verwaltungsmodus, während die Hausherren aktiver, aggressiver und zielstrebiger wurden. Nach einem langen Einwurf verkürzte Hölzlebruck in Person von Alexander Winter (49.) früh auf 1:2. Das Auswärtsteam kam nur noch sporadisch nach vorn, war aber stets gefährlich. In den Schlussminuten vergaben beide Teams beste Gelegenheiten zum Sieg. Am Ende stand ein gerechtes Remis. Tore: 0:1 (40.) Yüce, 0:2 (45.+1) Lappanese, 1:2 (49.) Winter, 2:2 (85.) Leandro De Sousa Silva. ZS:100. SR: Daniel Roeder (Gundelfingen).

FC Pfaffenweiler – SV Überauchen 3:3 (3:3). Torspektakel in Pfaffenweiler: Insgesamt sechs Tore durften die Zuschauer bejubeln. Kurios: Alle Treffer fielen im ersten Spielabschnitt. Pfaffenweiler erwischte einen Start nach Maß. Mario Bühler (6.) sorgte für das frühe 1:0. Stefan Link (11.) und Marco Reitze (25.) legten nach. Wer dachte, dass die Begegnung nun zugunsten des FC Pfaffenweiler entschieden war, der irrte. Die Überauchener ließen sich nicht unterkriegen und schafften tatsächlich noch vor der Pause den Ausgleich. Bernd Weets (37.), Marc Albrecht (38.) und Dennis Kleiser (43.) waren für den SVÜ erfolgreich. Auf eine verrückte erste Hälfte folgte eine torlose zweite – nach 90 Minuten teilten sich beide Teams die Punkte. Tore: 1:0 (6.) Bühler, 2:0 (11.) Link, 3:0 (25.) Reitze, 3:1 (37.) Weets, 3:2 (38.) Albrecht, 3:3 (43.) Kleiser. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

SG Riedböhringen/Fützen – TuS Bonndorf 1:3 (0:2). Bonndorfer Blitzstart: Bereits nach fünf Minuten lag der Gast mit 0:2 vorn. Mit dem ersten Torschuss sorgte Niklas Bernhart in Minute eins für die Führung. Benjamin Schönle (5.) legte kurz darauf nach. Nach dem frühen Schock fing sich die SG allmählich und drängte auf den Anschlusstreffer, der unter anderem vom Aluminium verhindert wurde. Bonndorf kreierte sich in der Folge nur wenig Chancen und war defensiv ausgerichtet. Der Gastgeber wurde immer offensiver und kam zum 1:2. Allerdings fingen sie sich hinten einen Kontertreffer ein, womit die Partie mit 1:3 verloren ging. Tore: 0:1 (1.) Bernhart, 0:2 (5.) Schönle, 1:2 (77.) Fabian Bodenseh, 1:3 (87.) Jannik Thurau. ZS: 160. SR: Marcel Haberbosch (Villingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (85.) Bonndorf.

FV Tennenbronn – FC Hochemmingen 1:1 (1:0). In den ersten zehn Minuten sahen die Zuschauer eine Abtastphase. Danach nahmen beide Mannschaften Fahrt auf und kamen zu Chancen. Gegen Ende der ersten Halbzeit war der FVT besser. Mit tollen Kombinationen belohnten sich die Gastgeber mit der Pausen-Führung. Philipp Haas (38.) traf nach einer Ecke zum 1:0. Zuvor hätte Pascal Heinig (26.) durchaus schon für Jubel auf der anderen Seite sorgen können. Nach einem Tennenbronner Ballverlust im Mittelfeld umspielte er FVT-Keeper Pascal Wegner und musste nur noch einschieben. Auf der Linie allerdings klärte ein Gegenspieler und die Chance blieb ungenutzt. Tennenbronn traf in Hälfte eins einmal die Latte. Nach dem Seitenwechsel begann das Heimteam besser, doch nach und nach machte Hochemmingen mit klareren Aktionen auf sich aufmerksam. Der Lohn war der Ausgleich in der Druckphase der Gäste. Julian Künstler (58.) traf zum 1:1. Danach war es ein Hin und Her. Beide Teams kamen zu weiteren Top-Gelegenheiten. Es war ein spannendes Bezirksliga-Spiel. Tore: 1:0 (38.) Haas, 1:1 (58.) Künstler. ZS: 240. SR: Adnan Dracic (Villingen).

