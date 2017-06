Regionalsport Schwarzwald FC Königsfeld startet am Samstag

FC Königsfeld startet am Samstag

Landesliga-Aufstiegsspiel beim FC Überlingen

Fußball, Aufstiegsrunde zur Landesliga: Am Samstag ab 17 Uhr wird es für den FC Königsfeld in der Aufstiegsrunde erstmals ernst. Der Vizemeister aus der Bezirksliga Schwarzwald gastiert beim FC Überlingen, Zweiter der Bezirksliga Bodensee. Das entscheidende Rückspiel steigt am Sonntag, 25. Juni. Anpfiff dieser Partie ist ebenfalls um 17 Uhr.

Sind beide Mannschaften nach Hin- und Rückspiel torgleich, ist die Zahl der auswärts erzielten Treffer entscheidend. Liegen auch hier beide Teams gleichauf gibt es Verlängerung und – falls benötigt- Elfmeterschießen.