Regionalsport Schwarzwald FC Königsfeld gewinnt Spitzenspiel

SV Obereschach verliert vor 350 Zuschauern. Nur eine Partie am 24. Spieltag ausgetragen

Fußball-Bezirksliga: SV Obereschach – FC Königsfeld 2:4 (2:3). (jsi) Die Zuschauer sahen in im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und Verfolger eine hochklassige erste Halbzeit, in der es zahlreiche Torchancen zu sehen gab. Vor allem der Gastgeber kam oft zum Abschluss, ließ aber gute Möglichkeiten ungenutzt. Königsfeld spielte vor allem auf Konter und führte zur Pause mit 3:2 Toren.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie vor allem taktisch geprägt. Die Gäste agierten nun aus der Defensive heraus. Obereschach hatte in der Schlussphase einige gute Chancen, kam jedoch nicht zum Ausgleich. Am nächsten dran am möglichen 3:3 war SVO-Spieler Oguzhan Yildiz, der nach 86 Minuten nur die Latte traf. In der zweiten Minute der Nachspielzeit folgte mit dem 2:4 die Entscheidung zugunsten des Tabellenzweiten. Ebenfalls per Konter sorgte Tobias Groß dafür, dass der FC Königsfeld alle drei Punkte mit nach Hause nahm.

Insgesamt wäre ein Remis durchaus gerecht gewesen. Am Ende setzte sich die effektivere Mannschaft durch. Dank des Auswärtserfolges rücken die Königsfelder dem Spitzenreiter aus Obereschach weiter auf die Pelle. Der Rückstand beträgt nur noch drei Punkte. Tore: 0:1 (5.) Christian Richter, 1:1 (23. FE) Jan Sakschewski, 1:2 (31.) Christian Moosmann, 2:2 (40.) Marvin Zimmermann, 2:3 (42.) Richter, 2:4 (90.+2) Groß. Zuschauer: 350. Schiedsrichter: Markus Bienek (Titisee).

Sieben Spiele abgesagt: Alle anderen Begegnungen des 24. Bezirksliga-Spieltages wurden aufgrund des Schneefalls abgesagt. Für die Partie SV Hinterzarten – FC Pfaffenweiler (Mittwoch, 3. Mai, 19 Uhr) wurde bereits ein neuer Termin festgelegt.