Regionalsport Schwarzwald FC Königsfeld: Stolz und Freude überwiegen

Bezirksliga-Vizemeister verarbeitet 0:3 gegen Überlingen. Bewegende Geste für Matthias Link

Fußball: Es gibt Momente im Fußball, die überwiegen völlig losgelöst vom sportlichen Ergebnis. Wie im Falle des FC Königsfeld. Trotz der klaren 0:3-Niederlage gegen den FC 09 Überlingen und des verpassten Landesliga-Aufstiegs sorgten 1300 Zuschauer, viele bekannte Fußballgesichter aus der Region, eine gute Organisation des Gastgebers bereits eine Stunde nach Spielende eher für strahlende Gesichter als für Tränen der Enttäuschung.

Direkt nach dem Abpfiff war die Enttäuschung mit Händen zu greifen. Verständlich. „Wir wollten unbedingt gewinnen und aufsteigen. Das war unser Ziel, doch leider hat es nicht gereicht“, sagte Torwart-Routinier Patrick Rominger. Er, der am Mittwoch 38 Jahre alt wird, verschwieg dabei, dass das Ziel eigentlich ein Versprechen war. Ein besonderer Moment, der die Mannschaft seit vergangenen Herbst die ganze Zeit über durch die Saison getragen hat, manifestiert auf einem Plakat am Spielfeldrand: „Jungs, lasst uns gemeinsam den Traum erfüllen, Nr.10“. Dieses Plakat war Matthias Link gewidmet. Er trug die Rückennummer 10.

Der Hintergrund: Über allen Jubelmomenten der vergangenen Monate auf dem Weg zur Vizemeisterschaft und Relegation schwebt der Name des 19-jährigen Spielers, der am 8. Oktober 2016 nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Grafenhausen nachts auf der Heimfahrt mit dem Auto tödlich verunglückte. „Das hat unsere Mannschaft die ganze Saison über in Gedanken mitgetragen“, sagt Rominger. Beflügelt statt gehemmt. „Sein Trikot in der Kabine ist immer präsent“, so der Keeper, ältester Fußballer auf dem Feld. Es bewegt einen Außenstehenden jedes Mal, wenn er über Link spricht: „Die ganze Saison war auch für ihn.

Ich saß in der Kabine neben ihm und werde nie vergessen, wie da ein 19-Jähriger aufsteht und frech, selbstbewusst und motiviert sagte: Ich will einen Stammplatz und aufsteigen.“ Drei Tore steuerte Link zum zweiten Platz in der Bezirksliga noch bei. Seine Mitspieler wollten ihm nun den Aufstiegstraum erfüllen. Es sollte nicht sein.

Deswegen war auch Christian Moosmann mehr tief traurig denn enttäuscht. „Für mich war es das bewegendste Wochenende meines Lebens. Meine Hochzeit am Tag zuvor und dann noch dieses Spiel. Ich hatte es mir so sehr gewünscht für diesen Verein, für unsere Mannschaft, die mit den vielen Langzeitverletzten und dem Todesfall die ganze Runde so gebeutelt wurde. Und ein Dank an unseren Vorsitzenden Dietmar Eschner. Unglaublich, was der leistet, wenn man sich auf dem Sportgelände umsieht, wie oft er vor Ort ist, was er an Zeit und Kraft einbringt“, lobt ihn der 31-jährige Offensivspieler. „Im Moment ist es natürlich echt schwer, aber ich freue mich auf meine Flitterwochen. Da kann ich abschalten und neue Kraft tanken.“

Apropos Eschner: Die „Seele des Vereins“ strahlte trotz des 0:3. „Ich bin nicht traurig, Überlingen war besser. Vielmehr bin ich begeistert, wenn ich sehe, dass wir 1300 Zuschauer hatten und wir uns als guter Gastgeber präsentierten. Mit Blick auf unser bald fertiges neues Vereinsheim bin ich einfach nur froh und glücklich, wie sich unser FC Königsfeld entwickelt hat.“ In der Tat: Während der FC Überlingen den sportlichen Aufstieg mit großen finanziellen Mitteln beinahe schon als „Muss“ bewerkstelligt hat, fügt Eschner zum FCK-Etat süffisant lächelnd an: „Etat? Einen Etat haben wir nicht. Hier geschieht alles mit Herzblut und Vereinsidentifikation.“

Dafür dürfen sich die Spieler, Fans und Mitglieder ab Herbst über ein schmuckes Sportheim auf zwei Etagen freuen: Mit vier Kabinen, mit Fitnessraum, Sauna, einem großen modernen Bewirtungsraum, Räumlichkeiten für Trainer, Sitzungen und vieles mehr. Ein Meilenstein für den kleinen Club, an dem auch die gegnerischen Mannschaften ihre Freude haben werden. Eschner: „Ja, das tut gut, wenn ich auf die alte Baracke an Umkleidekabinen blicke.“ Zumindest den aufgestiegenen Überlingern war es egal. Ihnen gefiel es noch einige Zeit nach dem Duschen mit ihren Jubelgesängen in den bald ausgedienten Gemäuern des FC Königsfeld.