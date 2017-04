Regionalsport Schwarzwald FC Kappels Trainer Kai Bommer: "Dümmer kann man sich nicht anstellen"

Rückblick auf den 22. Spieltag in der Kreisliga A 1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Acht Spieltage vor Ende der Saison geht Tabellenführer FV Marbach mit elf Punkten Vorsprung in die Osterpause. Beste Chance auf Rang zwei hat aktuell Hajduk Villingen.

Erneut einen Nackenschlag muss der FC Triberg mit der 3:5-Niederlage beim VfB Villingen verkraften. Langsam geht der Kontakt zu Platz zwei verloren, auch wenn Triberg noch ein Spiel gegen Gütenbach nachzuholen hat. „Ich bin noch auf Spurensuche. Es läuft einfach nicht. Wir bringen nicht das auf den Platz, was wir uns vornehmen“, rätselt Trainer Martin Hettich. Für den Übungsleiter sind die jüngsten zwei Niederlagen kein Grund, Rang zwei abzuschreiben: „Wir geben nicht auf. Wir müssen aus dem Loch aber schnell wieder heraus kommen.“

Mit lediglich zwei Punkten aus vier Spielen und ohne Sieg war der VfB Villingen nach der Winterpause gestartet. Nun feierte die Elf von Trainer Antonio Szarmach gegen Triberg den ersten Sieg 2017. Rundum zufrieden war Szarmach dennoch nicht. „Mich ärgern die zwei späten Gegentreffer. Wir müssen die Partie mit einem 5:1 abschließen.“ Im Training hatte Szarmach zuletzt etwas die Zügel angezogen. „Die Einheiten haben sicherlich nicht allen Spielern Spaß gemacht.“ Dazu sah sich der Trainer genötigt, „denn wir spielen für den VfB Villingen und da geht es auch um die Außendarstellung des Vereins“. Mit nunmehr 30 Punkten sollte der Klassenerhalt sicher sein. Szarmach will jedoch mehr. „Platz fünf oder sechs habe ich noch nicht abgeschrieben.“

In der 82. Minute lag der FC Fischbach in Kappel mit 1:3 zurück und ging dennoch mit einem 3:3-Unentschieden vom Platz. Dabei spielte Fischbach zu dem Zeitpunkt nur noch zu zehnt. „Wir sind der moralische Sieger dieser Partie. Wie sich meine Mannschaft engagierte, an sich glaubte und noch die Tore erzielt hat, ist ein Kompliment wert“, sagte Trainer Günter Hirsch. Kappel hat zunächst sehr effektiv seine Möglichkeiten genutzt und Hirsch befürchtete eine Niederlage, zumal die eigenen Chancen nahezu nichts einbrachten, was Hirsch aber relativiert. „Wir haben im Angriff einige Teenager, die noch nicht die Kaltschnäuzigkeit haben können. Sie werden daraus lernen.“

Bei der eigenen 3:1-Führung, der personellen Überzahl und den Spieleindrücken bis dahin wirkte Kai Bommer, Trainer des FC Kappel, etwas beruhigt. Das sollte sich ändern, denn es schlug noch zweimal im eigenen Kasten ein. „Dümmer kann man sich nicht anstellen. Es ist mir unerklärlich, wie wir den Sieg noch aus der Hand gegeben haben. Plötzlich haben wir 20 Prozent weniger gemacht und der Gegner mehr. Das darf auf eigenem Platz nicht passieren“, schimpft Bommer. In Überzahl habe seine Elf sich offenbar zu sicher gefühlt. Bommer: „Es ist unglaublich. Da gibt es einiges auszuwerten.“

Ganz nah war der FC Peterzell dran, dem souveränen Spitzenreiter Marbach die erste Saisonniederlage zuzufügen. „Wir haben ein super Spiel abgeliefert. Meine Mannschaft hat sich ein großes Kompliment verdient. Wie schon gegen Triberg und Hajduk Villingen haben wir auch gegen Marbach gezeigt, dass wir mit den Spitzenteams der Liga mithalten können“, bilanzierte Trainer Giovanni Mercuri. Für ihn habe seine Elf über 90 Minuten deutlich mehr vom Spiel gehabt. Aber während Peterzell seine Chancen nicht nutzte, traf Marbach zum 1:0-Erfolg. „Der Marbacher Schlussmann hat seiner Elf die Null gerettet. Wir nehmen sehr viele positive Eindrücke mit“, ergänzt Mercuri, der sich zudem über die Gratulation von Marbachs Trainer Henseleit für einen couragierten Auftritt freute.

Schon vor einigen Wochen hatte der Tabellenletzte FC Gütenbach das Spiel gegen den Vorletzten FC Königsfeld II zu der Partie angehoben, in der der erste Saisonsieg gelingen sollte. Mit dem 4:1 erfüllten die Gütenbacher Spieler die Pflicht. „Es war eine deutliche Sache. Wir hätten noch höher gewinnen können. Meine Mannschaft wird nun alles unternehmen, um diesen Schwung in die kommenden Partien mitzunehmen“, sagt Trainer Pascal Schiller. Noch sind die Gütenbacher das Liga-Schlusslicht, aber das soll sich ändern. Gütenbach denkt in kleinen Schritten. Rote Laterne abgeben und dann in die zweistelligen Punktezahlen. „Von Platz 14 müssen wir nicht mehr sprechen. Das wäre unrealistisch. Aber wir werden uns nicht hängen lassen und sicherlich noch einige Punkte in Spielen einfahren, in denen man es uns eher nicht zutraut“, fügt Schiller an.