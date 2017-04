Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingens Trainer Heinz Jäger: Nicht schön, aber erfolgreich

Rückblick auf den 29. Landesliga-SpieltagSorgen in Villingen, Furtwangen und Gutmadingen

Fußball-Landesliga: Mit vier Siegen schlugen sich die Schwarzwälder Landesligisten am 29. Spieltag achtbar. Weiterhin belegt ein regionales Trio die letzten drei Tabellenplätze, aber das Feld im Tabellenkeller schiebt sich immer weiter zusammen, was ein spannendes Saison-Finale erwarten lässt.

Auch 24 Stunden nach der Partie war Christian Leda, Trainer der DJK Donaueschingen, noch mächtig angefressen von der Schiedsrichter-Leistung beim 2:1-Erfolg seiner Elf gegen Dettingen. „Wir haben in dieser Saison schon großartige Schiedsrichter gehabt. Was der 23. Mann am Sonntag geboten hat, kann ich nur als bedenkliche Entwicklung bezeichnen. Ein Mann hat Einfluss auf das sehr faire Spiel genommen“, schimpfte Leda. Ihm sei eine Auswechslung verwehrt geblieben und zudem wurde der DJK ein reguläres Tor und die Vorbereitung für einen weiteren Treffer abgepfiffen. „Außerdem zeigt der Mann fünf Nachspielminuten an und lässt sieben spielen. Ein so schwaches Schiedsrichter-Gespann habe ich lange nicht erlebt. „Viele Entscheidungen kann ich nur in die Kategorie Witz einordnen. So darf ein 23. Mann das Spiel nicht beeinflussen“, ergänzt Leda.

Nach zuletzt drei Niederlagen stoppte der FC 08 Villingen II mit dem 2:1-Erfolg in Stockach den Abwärtstrend. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Die Einstellung der Spieler war gut und uns allen ist eine Last von den Schultern gefallen“, resümiert Trainer Jörg Klausmann die 90 Minuten. Gefallen hat ihm, dass sich die Mannschaft vor dem Spiel eingeschworen hat und dann auch mit viel Ehrgeiz die Partie bestritt. Klausmann hofft, dass diese Partie der Maßstab für die restlichen vier Begegnungen sein wird. Mit der DJK Donaueschingen und dem SC Konstanz stehen zwei Spiele gegen Teams an, die vor den Villingern rangieren. Klausmann: „Diese Gegner wollen wir ärgern.“

Trotz allerbester Chancen ging der FC Löffingen beim SC Konstanz-Wollmatingen mit einer 0:2-Niederlage vom Platz. Pech war für die Elf von Trainer Tobias Urban, dass schon frühzeitig Florian Isele vom Feld musste. Mit Maximilian Benz warf Urban in der Schlussphase einen ganz jungen Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung rein, der perspektivisch einiges verspricht. Löffingen spielt noch in Markdorf, gegen die DJK Villingen, in Schonach und gegen Radolfzell.

Seit nunmehr sechs Spielen wartet der FC Furtwangen auf den achten Saisonsieg. Nach der 0:2-Niederlage in Gutmadingen hat die Elf von Spielertrainer Markus Knackmuß nur noch drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Gutmadingen. „Sorgen müssen wir uns noch keine machen, aber ernsthafte Gedanken. Wir hatten allein in den vergangenen zwei Partien 14 Torchancen und bringen den Ball nicht über die Linie. Bei uns klemmt nicht der Vorwärtsgang, es hapert am Torabschluss“, analysiert Knackmuß. Zu dem „bedenklichen Lauf“ komme hinzu, dass einige strittige Schiedsrichterentscheidungen gegen Furtwangen ausgelegt werden, was Knackmuß nicht thematisieren will. „Es kommt eben in der Situation nur alles zusammen. Noch sieht der Trainer bezüglich des Klassenerhalts nicht schwarz, rechnet aber vor: „Wir brauchen noch drei Siege. Mit 37 Punkten steigst du nicht ab.“

Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Furtwangen wahrte der Tabellenletzte FC Gutmadingen die Chance auf den Klassenerhalt. „Schön war das Spiel nicht, aber zumindest erfolgreich. Außer dem Ergebnis hat mir wenig gefallen“, bilanziert Trainer Heinz Jäger. Primäres Ziel vor der Partie sei es gewesen, die Lücke zu den Nichtabstiegsplätzen zu reduzieren. Das habe die Elf geschafft. Jäger aber denkt schon weiter. „In den kommenden Spielen in Frickingen und gegen Singen wird diese Leistung nicht zu Punktgewinnen reichen.“ In der Kellerpartie habe er beiden Mannschaften angesehen, dass die Spieler Angst vor Fehlern hatten, was die Aktionen etwas lähmte und keinen richtigen Spielfluss aufkommen ließ. Jäger: „Wir haben schon weitaus bessere Spiele gezeigt und verloren. Das ist schon etwas paradox, schlecht zu spielen und zu gewinnen.“ Zur langen Verletztenliste kam kurzfristig noch Patrick Maus hinzu, was die Sorgen des Trainers vergrößert.

Nach zuletzt zwölf Punkten aus vier Partien ging die DJK Villingen am Wochenende gegen Walbertsweiler beim 2:2-Unentschieden mit einem Punkt vom Platz. Nach dem schnellen 0:2-Rückstand kann DJK-Trainer Ralf Hellmer mit dem Zähler gut leben. „Wir haben die zweite Halbzeit sehr dominant gespielt“, freute sich Hellmer, den nach dem schnellen Rückstand das Gefühl beschlich, „dass meine Mannschaft plötzlich etwas zu verlieren hatte“. Noch in den vergangenen Partien war die DJK stets Außenseiter, doch nach der eindrucksvollen Aufholjagd lähmte die neue Situation mit dem Rückstand etwas die Aktionen. Schließlich war es Joker Heiko Reich, dem der Ausgleich gelang. Reich war erst am Samstag gegen 1.30 Uhr mit dem Flugzeug wieder gelandet, hatte danach ohne Training in der zweiten Mannschaft gespielt und mit seinem Kurzeinsatz wieder einmal bewiesen, dass der Angreifer genau weiß, wo das gegnerische Tor steht.

Fünf Absteiger möglich

In der Landesliga, Staffel 3, könnte es in dieser Saison laut Staffelleiter Franz-Josef Grüninger sogar zu fünf Absteigern kommen. „Es gibt soviele Absteiger, dass die Liga wieder bei 16 Mannschaften ist“, so Grüninger. Die maximale Zahl von fünf Absteigern wäre nur dann möglich, wenn sowohl der SC Pfullendorf als auch der FC Neustadt aus der Verbandsliga kommen und der Tabellenzweite in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga scheitert.