Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingens Trainer Heinz Jäger: "Das ist wie ein schlechter Traum"

Rückblick auf den 26. Landesliga-Spieltag. Schwarzwälder Trio ziert Tabellenende

Fußball-Landesliga: Mit Gutmadingen, Löffingen und der DJK Villingen holten am Wochenende drei der sieben Schwarzwälder Landesligisten die Maximalpunktzahl. Das restliche Quartett ging leer aus. Bitter ist der Blick auf das Tabellenende. Mit Furtwangen, Gutmadingen und der DJK Villingen steht gleich ein Schwarzwälder Trio auf den drei Abstiegsplätzen.

Am Ehrgeiz wollte Jörg Klausmann, Trainer des FC 08 Villingen II, seine Spieler vor der Partie in Salem packen. Die 0:5-Pleite indes zeigt, dass es Klausmann offenbar nicht gelungen ist. Dennoch will der Coach den Stab nicht über die Mannschaft brechen. „Mit den ersten 45 Minuten war ich zufrieden. Es hat sich allerdings in der Liga herumgesprochen, dass wir bei Standards anfällig sind. Wenn du ohne gelernte Verteidiger auskommen musst, und dazu der größte Spieler nur 1,75 Meter misst, hast du Nachteile, die bestraft werden“, so Klausmann. Vier der fünf Tore fielen nach Standards. Hinzu kam, dass Klausmann im Torabschluss die Präzision vermisste. Klausmann: „Wir müssen 2:0 führen, bringen aber den Ball nicht über die Linie.“

Die DJK Donaueschingen wurde nach dem 0:3 beim Hegauer FV auf den letzten Platz der Rückrundentabelle durchgereicht. Nur der eine Sieg gegen Walbertsweiler vor über einer Woche steht auf der Habenseite. „Wir finden gegenwärtig nicht die Lösungen, um erfolgreich zu sein. In Welschingen haben wir es mit Kurzpassspiel versucht, was bei dem schlechten Platz das absolut falsche Mittel war, denn der Ball sprang kreuz und quer“, sagt Trainer Christian Leda. Schon nach vier Minuten lag seine Elf zurück und nach einer halben Stunde musste Leda gleich zweimal verletzungsbedingt wechseln. Florian Kleinhans verletzte sich schwerer, Raphael Künstler hingegen sollte bald wieder zur Verfügung stehen. Unterdessen hat der von einigen Vereinen umworbene Raphael Schorpp bei der DJK für eine weitere Saison verlängert.

Mit dem 3:0-Erfolg gegen Dettingen hat der FC Löffingen 27 Punkte und Platz sechs erreicht. Dennoch hat die Elf von Trainer Tobias Urban nur zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Wir haben dieses Jahr eine verrückte Landesliga. Du darfst dir nie sicher sein. Dennoch wäre es natürlich traumhaft, würden wir den sechsten Platz ins Ziel bringen“, sagt Urban, der in den ersten 45 Minuten ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe sah. „Es war frühzeitig klar, dass die Elf gewinnt, die den ersten Treffer erzielt. Mit unserem 1:0 waren wir in der Spur“, analysiert Urban. Ausgezahlt hat sich die Umstellung von Jannik Beha ins Mittelfeld und auch Schlussmann Raphael Albert löste seine Aufgaben zur Zufriedenheit des Trainers. Am kommenden Wochenende ist Dominik Osek nach seiner Sperre wieder einsatzbereit.

Einen „schläfrigen Start“ bescheinigte Enrique Blanco, Trainer des FC Schonach, seiner Elf bei der 1:4-Niederlage in Gutmadingen. Schon nach sechs Minuten lag Schonach mit 0:2 zurück. „Einige Spieler haben offenbar gedacht, es geht auch mit 80 Prozent. Dafür wurden wir bestraft“, betont Blanco. Nach dem schnellen 1:2-Anschluss war für Blanco die 45. Minute der Knackpunkt der Partie. Christian Hettich sah die Ampelkarte und Gutmadingen traf per Foulelfmeter zum 1:3. „Christian hat in der Szene eindeutig den Ball gespielt. Es war nie und nimmer ein Elfmeter“, ärgerte sich Blanco. In der Pause motivierte der Coach seine Akteure nochmals, doch Gutmadingen war in den Zweikämpfen aggressiver. „Unterm Strich war es für uns ein gebrauchter Tag“, bilanzierte Blanco, der nun hofft, dass seine Elf schnell wieder den Vorwärtsgang findet, denn am Mittwoch geht es im südbadischen Pokal auf eigenem Platz gegen den Ligakonkurrenten Markdorf um den Einzug ins Halbfinale.

Dem FC Gutmadingen kann der Sieg gegen den Mitaufsteiger FC Schonach möglicherweise im Kampf um den Klassenerhalt einen zusätzlichen Schub geben. Darauf hofft Trainer Heinz Jäger. „Wir haben gut angefangen und hätten auch 3:0 führen können. Wie aus dem Nichts erzielte Schonach das 1:2, wobei es ein ausgesprochen schöner Treffer von Passarella war“, fügt Jäger an. Auch für den Coach war der Elfmeter mit der gelbroten Karte für Schonach der Knackpunkt der Partie. Dass Manuel Huber alle vier Tore erzielte, unterstreiche einmal mehr die Qualitäten des Torjägers. Die große Freude über die drei Punkte erhielt aber schnell einen Dämpfer, als die anderen Ergebnisse bekannt wurden. Jäger: „Das ist wie ein schlechter Traum. Für uns ist es sehr ärgerlich, aber nicht zu ändern. Es zeigt, dass wir es allein schaffen müssen und nicht auf Schützenhilfe hoffen dürfen.“

Bedenklich nach unten zeigt die jüngste Entwicklung beim FC Furtwangen nach der 1:3-Heimpleite gegen die DJK Villingen. Zuletzt stand Furtwangen am siebten Spieltag auf Rang 15. „Wir müssen uns noch keine Sorgen machen, aber deutlich mehr Leidenschat zeigen. Andere Teams im Tabellenkeller, wie die DJK, haben es vorgemacht. Es reicht eben nicht, nur mal 20 Minuten die eigene Klasse aufblitzen zu lassen. Villingen hat mit einfachen Mitteln gezeigt, welche Tugenden jetzt gefragt sind“, betont Spielertrainer Markus Knackmuß. Er hofft, dass nun alle Spieler den Ernst der Lage verinnerlicht haben. „Ich habe schon nach der Partie deutliche Worte gewählt. Wir befinden uns im Abstiegskampf. Andererseits dürfen wir jetzt nicht verkrampfen“, macht Knackmuß deutlich.

Die DJK Villingen bestätigte mit dem 3:1-Erfolg in Furtwangen den jüngsten Aufwärtstrend. „Die Ergebnisse zeigen die Entwicklung der Spieler. Es ist wieder Selbstvertrauen da. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagt Trainer Ralf Hellmer. Die Villinger haben somit von den vergangenen sechs Partien nur eines verloren. Trotz der weiterhin schlechten Ausgangslage im Kampf um den Ligaerhalt zeige die Mannschaft Charakter, was sich in den Auftritten widerspiegle. „Optisch wird der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen kaum geringer, aber das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Die Mannschaft glaubt an sich und hat Spaß. So werden wir in den kommenden Partien weitermachen“, ergänzt Hellmer, der sich zudem freut, dass seine Spieler seine Philosophie immer besser verinnerlichen.