Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen verabschiedet sich vom eigenen Publikum

Aufsteiger bestreitet vorerst letztes Landesliga-Heimspiel

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – Hegauer FV (Samstag, 16 Uhr). (daz) Zum vorerst letzten Mal sind die Gutmadinger Gastgeber in einem Landesliga-Punktspiel, bevor dem eigenen Publikum in der kommenden Saison wieder Bezirksliga-Fußball geboten wird. Auch wenn der Aufsteiger seit dem vergangenen Wochenende als erster Absteiger feststeht, will sich die Elf von Trainer Heinz Jäger gerne mit drei Punkten von den eigenen Fans verabschieden. Die Partie ist gleichzeitig das Duell Tabellenletzter gegen Vorletzter. Gutmadingen könnte mit einem Sieg die Gäste mit in den Fahrstuhl nach unten nehmen.

„Wir haben keinen Grund, die letzten zwei Partien abzuschenken. Wir werden zwar den letzten Tabellenplatz nicht mehr abgeben können, aber die 30 Punkte sind ein lohnendes Ziel“, sagt Jäger. Aktuell steht seine Elf bei 25 Zählern. Ahmet Keysan und wohl auch Lukas Riedmüller fallen aus. Eventuell kann Jäger auf Simon Götz bauen. „Die Situation ist angespannt. Jetzt haben andere Spieler die Chance, mir zu zeigen, dass sie zu unrecht selten gespielt haben“, so Jäger. Er wird eine Mannschaft aufstellen müssen, die so noch nie zusammengespielt hat und diese auch entsprechend motivieren müssen: Jäger: „Die richtigen Worte werde ich schon finden.“

Unterdessen laufen bereits die Planungen für die kommende Bezirksliga-Saison. Als Abgang der aktuellen Mannschaft steht bisher nur Patrick Maus fest. Ein, zwei neue Gesichter sollen kommen, sodass die Gutmadinger die neue Runde aller Voraussicht nach mit 16 Feldspielen und drei Torhütern planen.