FC Gutmadingen trainiert schon

Landesliga-Neuling bereitet sich vor

Fußball: (daz) Landesligist FC Gutmadingen begann bereits am Freitag mit der Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte. „Ich bin kein Freund von langen Pausen. Zwei Monate ohne Training sind nicht hilfreich. Deshalb sind wir frühzeitig wieder eingestiegen“, sagt Trainer Heinz Jäger. Beim Auftakt war der Übungsleiter zufrieden. „Alle Spieler präsentierten sich in einer guten körperlichen Verfassung.“

Der Landesliga-Aufsteiger will vom vorletzten Tabellenplatz eine Aufholjagd starten. Aktuell fehlen sieben Punkte zum ersten Nichtabstiegsplatz. Personelle Veränderungen gibt es nicht. „Ich bin von meiner vorhandenen Spielergruppe überzeugt, dass wir den Ligaerhalt schaffen werden“, sagt der Gutmadinger Coach.

Das erste Vorbereitungsspiel findet am 28. Januar beim württembergischen Bezirksligisten Seitingen-Oberflacht statt. Am 7. Februar spielt Gutmadingen in Tuttlingen gegen den Bezirksligisten VfL Mühlheim. Vom 10. bis 12. Februar findet ein Trainingslager im Tessin (Schweiz) statt. Am darauffolgenden Samstag, am 18. Februar, testet die Jäger-Elf bei der Spvgg. Schramberg. Noch offen ist, wo am 25. Februar der Test gegen den SV Grafenhausen ausgetragen wird. Am Samstag, 4. März, steigen die Gutmadinger mit der Partie gegen den SC Konstanz-Wollmatingen wieder in die Punktspiele ein.

Da die Gutmadinger am darauffolgenden Wochenende spielfrei sind, haben sie ein weiteres Testspiel vereinbart. Gegner ist der württembergische Bezirksligist FV Rottweil.