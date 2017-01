FC Gutmadingen in Torlaune

Landesliga-Neuling gewinnt gegen Seitingen-Oberflacht

Fußball: (daz) Landesligist FC Gutmadingen startete am Samstag mit einem 7:2 (2:1)-Erfolg beim Bezirksligisten SV Seitingen-Oberflacht in die Vorbereitungsspiele zur zweiten Saisonhälfte. Lukas Riedmüller (3), Manuel Huber (2) sowie Ahmet Keysan und Nicolai Haves erzielten die Tore für die Elf von Trainer Heinz Jäger. „Obwohl der Umgang mit dem Ball nach der langen Pause noch nicht so gut klappte, überwiegen die positiven Eindrücke. Ab der 55. Minute haben wir unsere körperlichen und taktischen Vorteile ausgespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Jäger. Seine Elf habe in Seitingen-Oberflacht auf einem grünen Rasen auch spielerisch viel von dem umgesetzt, was der Trainer vorgegeben hatte.

Jäger erhofft sich nun für die nächsten Vorbereitungsspiele weitere Steigerungen. „Für das Selbstvertrauen ist ein Erfolg immer wichtig. Wir wissen aber auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben“, ergänzt Jäger.