Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen hofft wieder

Furtwangen zittert nach 0:2-Niederlage weiter. Haves und Riedmüller treffen für Gastgeber

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – FC 07 Furtwangen 2:0 (1:0). (mos) Die 190 Zuschauer sahen ein Spiel auf mäßigem Landesliga-Niveau. Immerhin war die Partie spannend, da beide im Kampf um den Ligaerhalt einen Sieg brauchten. Gutmadingen nutzte die wohl letzte Chance, nochmals Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen herzustellen.

In der ersten halben Stunde passierte wenig, doch in Minute 33 ging der Gastgeber in Führung. Nicolai Haves gelang der viel umjubelte Treffer. Nach toller Ballstafette schlug Kapitän Manuel Huber den Ball herein und Haves überwand Furtwangens Torhüter Wehrle. Dieses Tor gab den Gutmadingern Sicherheit, die Ballzirkulation wurde sicherer. Furtwangen blieb mit Standards gefährlich.

In Halbzeit zwei wurde Gutmadingen besser und hatte nun eine leichte Feldüberlegenheit. Diese mündete im vorentscheidenden 2:0. Benjamin Huber setzte sich wieder über links durch, legte überlegt in den Strafraum ab, wo Riedmüller gekonnt einschob. Furtwangen versuchte sich zu wehren, hatte aber nicht die Mittel, wirklich gefährlich vor dem Gutmadinger Tor aufzutauchen. Erst in der Schlussviertelstunde gelang es den Schwarzwäldern mehr Druck aufzubauen und diesen auch aufrecht zu erhalten. Gutmadingen stand jedoch sicher und kompakt. Alle Torabschlüsse der Furtwanger wurden rechtzeitig geblockt und entschärft.

Für Entlastung der Gutmadinger Hintermannschaft sorgten einige Kontersituationen. So auch in der 85. Spielminute. Ein langer Ball auf Gutmadingens Torjäger Manuel Huber folgte. Er lupfte diesen über den heranstürmenden Torhüter Wehrle. Wehrle war überwunden und wusste sich nur durch Foul zu helfen. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse, da das Foul außerhalb des Strafraums geschah. Wehrle musste mit Roter Karte vom Platz.

Richtig spannend wurde es nochmals in der Nachspielzeit ab Minute 90. Mit etwas Glück hätte Furtwangen doch noch einen Punkt mitgenommen. Ein Kopfball krachte an den Pfosten (90.). In Minute 95 verfehlte ein strammer Flachschuss nur knapp das Gehäuse. Tore: 1:0 Haves (33.); 2:0 Riedmüller (60.); bes. Vork.: Rote Karte Werhle (86./Furtwangen); ZS: 190.

FC Gutmadingen: Küssner, Marcel Huber, Götz, B. Huber, Manuel Huber, Wehrle, Haves (46. Moser), Stein (82. Ritzi), Riedmüller, Kienzler (70. Maus), Keysan

FC Furtwangen: Wehrle, Stumpp, Staudt, Schmitz, Knackmuß, Ringwald, Willmann (78. Markon), Hermann (60. Kaltenbach), Meier, Firchter, Geiger (87. Renner).