Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen gibt nicht auf

Landesliga-Neuling in Radolfzell Außenseiter

Fußball-Landesliga: FC Radolfzell – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Den Gutmadinger Spielern ist es am Mittwoch in Donaueschingen nicht gelungen, den jüngsten 4:1-Heimsieg gegen Schonach zu veredeln. Der vorjährige Bezirksliga-Meister bleibt somit in akuter Abstiegsgefahr. Schlimmer noch: Nicky Taubert fällt nach dem Riss der Achillessehne für die nächsten sechs Monate aus. Die Verletzung passierte beim 1:2 in Allmendshofen ohne gegnerische Einwirkung. „Wir haben sehr teuer bezahlt, zumal es weitere angeschlagene Spieler gibt. Ich kann noch nicht sagen, wer am Samstag auflaufen wird“, rätselt Trainer Heinz Jäger.

Mit der schnellen Führung in Donaueschingen begann das Derby am Mittwoch ganz nach Wunsch der Gutmadinger, die jedoch bald den Zugriff verloren. Jäger: „Die DJK hat uns in den ersten 45 Minuten vor große Probleme gestellt. Wir haben nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Unsere zweite Halbzeit war besser. Das Spiel kann 3:1 für die DJK, aber auch 2:2 enden. Unterm Strich waren wir im Abschluss nicht präzise genug.“

Nun reist Gutmadingen zum Spitzenreiter, der im Schnitt bisher vier Tore pro Spiel erzielt hat und erst 18 Treffer in 24 Partien kassierte. Jäger weiß um die Außenseiterrolle seiner Mannschaft und greift in die Motivationskiste. „Von 20 Spielen verlierst du in Radolfzell vielleicht 19 mit 0:4. Aber eins gewinnst du. Vielleicht gibt es diesen einen Tag am Samstag. Wir sind für den Spitzenreiter sicher kein attraktiver Gegner“, sagt der Gutmadinger Coach. Er hofft, dass der Titelanwärter den Gast unterschätzt. Die Stimmung im Team sei weiterhin gut. Jäger: „Wir geben nicht auf.“