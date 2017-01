FC Gutmadingen fordert FC Bad Dürrheim

Landesliga-Aufsteiger am Dienstag zu Gast beim Verbandsligisten

Fußball: (daz) Verbandsligist FC Bad Dürrheim empfängt am Dienstagabend (19 Uhr) den Landesligisten FC Gutmadingen zu einem Vorbereitungsspiel. Während die Kurstädter am Samstag mit einem beachtlichen 0:0 beim Oberligisten FC Astoria Walldorf II in die Testspielserie eingestiegen sind, feierten die Gutmadinger einen 7:2-Erfolg beim Bezirksligisten Seitingen-Oberflacht. Beide Vereine haben sich kurzfristig zu dem Spiel auf dem Dürrheimer Kunstrasenplatz entschieden.

"Ich hoffe, dass uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht und wir spielen können, denn wir brauchen diese Spiele", sagt Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Nachdem er mit dem ersten Test sehr zufrieden war, hofft Scheu nun, dass seine Elf das Spiel bestimmt und bei der Chancenverwertung erfolgreicher agiert als in Walldorf.

Heinz Jäger, Trainer der Gutmadinger, freut sich auf den Vergleich. "Das wird eine ganz andere Partie als das Spiel am Samstag. Wir werden sicherlich nicht so viele Chancen bekommen", vermutet Jäger. Er ist gespannt, wie sich seine Defensivabteilung gegen den klassenhöheren Gegner behauptet. Für einige Gutmadinger Spieler wie Ahmet Keysan und Lukas Riedmüller, die beide am Samstag im Test trafen, ist es eine Rückkehr zu ihrem Ex-Verein.