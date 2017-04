Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen: Trainer Jäger gehen die Spieler aus

Landesliga-Neuling mit erheblichen Personalproblemen gegen VfR Stockach

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – VfR Stockach (Samstag, 16 Uhr). (daz) Trotz des zuletzt eher unerwarteten Unentschiedens beim Tabellenführer Radolfzell rutschte der FC Gutmadingen auf den letzten Tabellenplatz ab. Allerdings wurde der Erfolg mit der Verletzung von Claudius Hirt teuer bezahlt. Hirt, der bisher in allen 25 Punktspielen zum Einsatz kam, zog sich einen Fingerbruch zu und wurde am Donnerstag operiert. Da mit dem verletzten Nicky Taubert ein weiterer Sechser fehlt, wird es in der Zentrale immer enger. „Leider reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Ich weiß noch nicht, wie ich die Lücken schließen soll. Dieses Pech hinterlässt natürlich auch in der Mannschaft ihre Spuren“, sagt Gutmadingens Trainer Heinz Jäger, der zudem weiterhin ohne den ebenfalls verletzten Dominik Maus planen muss. Immerhin ist Maximilian Moser wieder fit, der in Radolfzell frühzeitig mit Kreislaufproblemen vom Platz musste.

Unabhängig von allen Sorgen erwarten die Gutmadinger einen Gegner, der bisher nur zehn Punkte mehr auf der Habenseite hat und ebenfalls mitten im Abstiegskampf steckt. „Stockach ist ganz schwer einzuschätzen. Die Mannschaft kann in der Liga jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren. Offenbar fehlt da etwas die Konstanz“, lautet die Ferndiagnose von Jäger.

Unabhängig davon zählt in der Partie für Gutmadingen nur ein Sieg, soll die minimale Chance auf den Klassenerhalt gewahrt werden. Noch hat der Landesliga-Aufsteiger die Hoffnung nicht aufgegeben. Bei diesem Heimspiel setzt die Elf daher umso mehr auf die eigenen Zuschauer. „Wir haben treue Fans, die immer zu uns stehen. Gegen Stockach muss wieder einiges von ihnen kommen, um meine Elf anzutreiben“, wünscht sich Jäger lautstarke Unterstützung von außen.