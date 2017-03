FC Gutmadingen: Trainer Jäger fordert Kampf

Aufsteiger will mit Sieg gegen Konstanz-Wollmatingen Aufholjagd fortsetzen

Fußball-Landesliga: FC Gutmadingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Vom vorletzten Platz aus will der FC Gutmadingen eine Aufholjagd starten, um den Abstieg nach nur einer Saison noch zu vermeiden. „Wir wollen gleich eine Aufbruchstimmung erzeugen“, sagt Trainer Heinz Jäger und greift dabei tief in die psychologische Kiste. „Wir haben im bisherigen Rückrundenverlauf schon sechs Punkte aus drei Spielen eingesammelt. Das muss in den Köpfen fest verankert sein. Wir sind in der Rückrunde auf eigenem Platz unbesiegt.“

Aktuell fehlen dem Aufsteiger sieben Punkte zum viertletzten Tabellenplatz. Diese Lücke gilt es zu schließen. In den vergangenen Trainingseinheiten hat Jäger bei seinen Protagonisten Anspannung und Vorfreude zugleich ausgemacht. Diese gelte es nun in die richtigen Bahnen zu lenken. Jäger hat durchaus Fortschritte erkannt und fordert gegen Konstanz eine aggressive, aber faire Gangart. „Wir müssen in die Zweikämpfe kommen. Dazu müssen wir gut organisiert spielen. Gleichzeitig gilt es Standards des Gegners zu vermeiden. In solchen Situationen haben wir schon viele Punkte liegen lassen, da wir da sehr anfällig sind.“ Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Partie auf einem tiefen Platz ausgetragen, was für Gutmadingen nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. „Wir sind nicht die filigranen Techniker. Also müssen wir über den Kampf kommen“, wünscht sich Jäger.

Bis auf eine Position hat der Übungsleiter die Anfangsformation bereits im Kopf. Fraglich ist noch der Einsatz von Lukas Riedmüller, der sich als kleiner und wendiger Spieler sehr gut mit dem eher kräftigen Manuel Huber ergänzt. „Lukas ist für uns ein Schlüsselspieler. Auf ihn möchte ich ungern verzichten. Er kann den Unterschied ausmachen“, ergänzt Jäger.