Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen: Jetzt zählen nur noch Siege

Landesliga-Aufsteiger doppelt gefordert

Fußball-Landesliga: Spvgg. F.A.L. – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr), FC Gutmadingen – FC Singen (Montag, 15 Uhr). (daz) Wollen die Gutmadinger weiterhin eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben, muss am Doppelspieltag kräftig gepunktet werden. Am Samstag bei der eher heimschwachen Frickinger Elf und am Montag gegen den auswärtsstarken Tabellenzweiten gehen die Gutmadinger zweimal als Außenseiter in die Partie, doch das darf keine Rolle spielen. Der jüngste Heimsieg gegen Furtwangen muss für das Saisonfinale den nötigen Rückenwind geben, um nicht nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Bezirksliga anzutreten.

Die personelle Situation ist in Gutmadingen weiterhin angespannt. Ob Dominik und Patrick Maus spielen können, ist sehr fraglich. Kein Thema ist indes Claudius Hirt nach einer Daumen-Operation. Nach Nicky Taubert ist auch für Stammschlussmann Markus Burger (Schultereckgelenksprengung) die Saison vorbei. Trainer Heinz Jäger wird kurzfristig entscheiden, ob er, wie zuletzt gegen Furtwangen, Moritz Küssner zwischen die Pfosten stellt oder Christian Jaensch eine Chance erhält. Hier hat der Trainer die Möglichkeiten, die im zentralen Defensivzentrum aktuell nicht gegeben sind. Trotz der Ausfälle stehen Jäger rund 14 Spieler zur Verfügung, um für beide Partien Varianten zu haben. Letztendlich zählen für die Gutmadinger jetzt nur noch Siege und keine Schönheitspreise.

„Hoffnung macht die Tatsache, dass wir auch am vergangenen Wochenende personelle Sorgen hatten und das Ergebnis stimmte. Wir müssen unser Glück erzwingen. Möglicherweise kommt es uns entgegen, dass F.A.L. im Mittelfeld steht und Singen nahezu sicherer Zweiter ist. Andererseits dürfen diese Teams befreit und ohne Druck aufspielen. Besser ist es, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und zu punkten“, betont Jäger.