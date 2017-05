Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen: Jäger will zweiten Auswärtssieg

Landesliga-Neuling gibt Abschiedsvorstellung in Salem

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Aufsteiger Gutmadingen steht bisher als einziger Absteiger aus der Liga fest. Am letzten Spieltag will der Bezirksliga-Rückkehrer auch den Tabellenviertletzten aus Salem „mit herunter ziehen“. Trainer Heinz Jäger wünscht sich zum Abschluss den zweiten Auswärtssieg und verspricht eine nochmals motivierte Gutmadinger Elf. „Wir werden alles raushauen. Nicht wir, sondern Salem hat noch etwas zu verlieren. Ich bin unheimlich gespannt, wie Salem gegen uns auftreten wird“, betont Jäger.

Salem hat seine bisherigen 36 Punkte mit nur 36 erzielten Toren geholt. Keine andere Elf in der Liga traf seltener. Das deckt sich mit den Erkenntnissen von Jäger. „Salem steht immer sehr tief und versucht nicht mit bedingungsloser Offensive zum Erfolg zu kommen. Die Elf gewinnt lieber 1:0 als 4:3. Ich bin richtig gespannt, welchen Plan sie gegen uns aus dem Ärmel ziehen.“ Jäger hat sich daher für die eigene Elf einen Plan A und einen Plan B erarbeitet.

Den letzten Tabellenplatz kann Gutmadingen auch mit einem Erfolg nicht mehr abgeben, doch der Trainer hat ein anderes Ziel: „Ich möchte mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Sommerpause gehen. Gerade im Hinblick auf die nächste Bezirksliga-Saison wäre das wichtig.“

Die personelle Situation in Gutmadingen hat sich auch in den vergangnenen Tagen nicht entspannt. Mittlerweile ist die Gruppe der Spieler, die nur in Laufschuhen zum Training kommen oder ganz passen müssen, fast schon größer als die Gruppe der gesunden Akteure. Jäger: „Das ist die Chance der Spieler, die zuletzt weniger zum Einsatz kamen. Sie dürfen gern zeigen, dass ich in der neuen Runde mehr auf sie bauen kann.“ So wartet der Trainer auch zwischen den Pfosten ab, ob Moritz Küssner oder wie zuletzt Christian Jaensch den verletzten Markus Burger ersetzen.