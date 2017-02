FC Gutmadingen: Jäger mit Test sehr zufrieden

Landesliga-Aufsteiger zeigt trotz 3:4-Niederlage gute Leistung

Fußball: (daz) Im vierten Vorbereitungsspiel verlor Landesligist FC Gutmadingen am Dienstagabend in Tuttlingen gegen den VfL Mühlheim mit 3:4 (2:3) Toren. Es war die bisher erste Niederlage in den Testspielen. Für Gutmadingen trafen Lukas Riedmüller zum 1:1, Dominik Maus zum 2.2 und Benjamin Huber zum 3:3. "Es war ein sehr gutes Spiel von zwei Mannschaften, die voll auf Offensive gesetzt haben. Es gab weitere sieben bis acht gute Chancen auf beiden Seiten. Mühlheim war im Abschluss die etwas konsequentere Mannschaft", sagte Gutmadingens Trainer Heinz Jäger. Gefallen hat dem Coach zudem, dass seine Elf hohes Tempo ging und in der Laufbereitschaft überzeugte. Jäger: "Wir sind auf einem guten Weg. Ich habe aus der Partie sehr viel mitgenommen."