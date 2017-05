Regionalsport Schwarzwald FC Gutmadingen: Der letzte Funke Hoffnung

Landesliga-Neuling auswärts gefordert

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Gutmadingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Rund zwölf Monate nach dem Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft zeichnet sich für Gutmadingen die Rückkehr ins Bezirksoberhaus ab. Möglicherweise würden selbst drei Siege in den restlichen Partien nicht mehr reichen, um in der Landesliga zu bleiben. Walbertsweiler hat zuletzt mit einem 3:0-Erfolg bei Tabellenführer Radolfzell aufhorchen lassen. Die Gastgeber stehen längst im gesicherten Mittelfeld und gewannen auch den ersten Vergleich in Gutmadingen mit 3:2 Toren. Wie am vergangenen Montag gegen den FC Singen kassierten die Gutmadinger auch damals den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit.

Noch hat Gutmadingens Trainer Heinz Jäger die Hoffnung nicht aufgegeben, auch wenn nicht viel für seine Elf spricht. Mit mageren fünf Punkten ist die Mannschaft auswärts die schwächste von allen Landesligisten. Nie hat Gutmadingen einmal zwei Spiele in Folge gewonnen. Und sollte es tatsächlich fünf Absteiger geben, tendiert auch beim Trainer die Hoffnung auf null. Zunächst aber will sich Gutmadingen am Samstag gut verkaufen. „Walbertsweiler hat eine robuste Mannschaft. Das sind alles Eigengewächse. Vielleicht aber unterschätzen sie uns. Sollte das eintreten, müssen wir zuschlagen“, betont Jäger. Seine Mannschaft sei bereit, noch einmal alles aus sich herauszuholen. „Mit dem Spiel verbinden wir den letzten Funken Hoffnung. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Mit dieser Haltung sollten wir die 90 Minuten angehen.“

Allerdings gehen Jäger langsam die Spieler aus. Neben den schon länger verletzten Akteuren fällt nun auch Ahmet Keysan aus. Somit fehlen sechs Spieler, die eigentlich gesetzt sind. Um in Walbertsweiler zu bestehen, sei es daher umso wichtiger, als geschlossenes Kollektiv zu funktionieren. Sollte es dennoch nicht reichen, will sich die Elf zumindest achtbar verabschieden.