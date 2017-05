Regionalsport Schwarzwald FC Grüningen im südbadischen Pokalfinale

Limberger-Team gewinnt Verbandspokal-Halbfinale mit 2:0 gegen Wolfenweiler-Schallstadt

Frauenfußball, südbadischer Pokal, Halbfinale: FC Grüningen – FC Wolfenweiler-Schallstadt 2:0 (2:0). Der FC Grüningen hat es erneut geschafft. Mit einem verdienten Halbfinalsieg zog das Team von Trainer Mathias Limberger zum dritten Mal nach 2013 und 2015 in das südbadische Verbandspokal-Finale ein. Gegner am Pfingstmontag in Hausen im Wiesental ist Regionalligist Hegauer FV, der sich beim Verbandsligisten SV Gottenheim durchsetzte.

Grüningen ging gegen den Meister der Landesliga Staffel 1 aus Wolfenweiler in der 26. Minute in Führung. Eileen Bossick traf nach Doppelpass mit Denis Anders mit einem Schuss aus zwölf Metern unter die Latte. Die Grüningerinnen hatten noch vor der Pause erneut Grund zum Jubeln. In der 42. Minute traf Larissa Kirch per Kopfball nach Flanke von Raffaela Stietz zum 2:0.

Der Gastgeber hatte auch nach dem Seitenwechsel gute Chancen. Zudem stand die Defensive sehr gut. Bei den Chancen von Wolfenweiler-Schallstadt glänzte auch Torhüterin Sabrina Trenkle mit einigen Paraden. In der 90. Minute traf der Gast noch den Pfosten. Doch das Limberger-Team brachte den Halbfinalerfolg sicher über die Zeit.

Landesliga

SV Nollingen – FV Marbach 1:4 (1:3). Mit einer starken Leistung sicherte sich das Team von Trainer Holger Rohde einen klaren Sieg. „Wir waren von Beginn an spielbestimmend“, so der Coach zum schnellen 1:0 von Linda Ganter in den Torwinkel aus 14 Metern. Kurze Zeit später köpfte Ganter eine Ecke von Valeria Chiarelli zum 0:2 ein (22.). Nollingen verkürzte mit einem 25-mMeter-Freistoß auf 1:2 (24.). Dafür traf Olivia Baschnagel ebenfalls per Freistoß aus 35 Meter durch Freund und Feind hindurch zum 1:3 (29.). Nach Flanke von Leila Sauter traf Chiarelli in der Schlussphase zum 1:4-Endstand (85.).