Regionalsport Schwarzwald FC Grüningen feiert hohen Derbysieg gegen FC Furtwangen

Berichte von den höherklassigen Frauenteams aus dem Schwarzwald. Brugger mit Dreierpack

Fußball-Verbandsliga: FC Hochrhein – Sportfreunde Neukirch 3:0 (2:0). Wie erwartet zog der Gast den Kürzeren: Ann-Catherine Kirchner traf per Doppelpack zum 2:0 in der 7. und 31. Minute. Nach der Pause erhöhte Nina Sardu in der 66. Minute auf das 3:0. In der Folgezeit hielten die Neukircherinnen kompakt dagegen. Ein Ehrentreffer gelang ihnen jedoch nicht.

Landesliga: FC Grüningen – FC 07 Furtwangen 6:0 (3:0). Keine Chance hatte Furtwangen im Derby und war mit den sechs Gegentoren am Ende noch gut bedient. Die Gastgeberinnen begannen auf einem gut präparierten Hartplatz druckvoll. Eileen Bossick verwertete einen Abpraller in der 13. Minute zum frühen 1:0. Larissa Kirch erhöhte schon eine Minute später auf 2:0 (14.). Bereits nach knapp einer halben Stunde Spielzeit stand es 3:0 – Isabelle Limberger traf in Minute 27.

In der zweiten Halbzeit erwischten die Gastgeber erneut einen perfekten Start: Fabienne Limberger (47.) und Eileen Bossick (51.) trafen mit einem Schlag zum 4:0 und 5:0. Fabienne Limberger mit ihrem zweiten Tor sorgte in der 71. Minute für den 6:0-Endstand und einen unglücklichen Einstand von Furtwangens neuem Coach Ruhi Gülver. SR: K. Konegen (DJK Villingen).

SV Titisee – FV Marbach 1:1 (1:0). Ein gerechtes Remis gab es im Derby vor gut 100 Zuschauern. „Das Ergebnis ist gerecht. Es war eine von beiden Seiten taktisch geprägte Partie“, meinte SVT-Trainer Georg Hahn. Sein Team machte mit der ersten Chance des Spiels in der 43. Minute das 1:0: Selina Vöhringer wurde im Strafraum zu Fall gebracht – Katrin Beha verwandelte sicher. Nach dem Wechsel wurde Marbach stärker und erzielte in der 63. Minute das 1:1. Madeline Baschnagel köpft eine Freistoß-Hereingabe von Judith Jakob ins Netz. Zuvor rettete SVT-Torfrau Denise Bela großartig gegen Leila Sauter. In der Folge vergab Titisee bei Kontern die Chance zum 2:1. „Es war wie Rasenschach und symptomatisch fielen beide Treffer nach Standardsituationen“, meinte Marbachs Trainer Holger Rohde.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – FC Hauingen 3:0 (1:0). Einen verdienten Arbeitssieg sicherte sich der Tabellenführer. Christina Brugger wurde zur Matchwinnerin und erzielte alle drei Tore. In der 34. Minute erzielte sie das 1:0, im weiteren Verlauf verteidigte Hauingen und hielt so das Ergebnis bis in die Schlussphase. Brugger entschied in der Schlussphase mit einem Doppelpack das Spiel binnen 120 Sekunden zum 3:0-Endstand (81./83.).