Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen verliert gegen DJK Villingen mit 1:3

Doppelschlag sorgt im Landesliga-Derby für Vorentscheidung

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – DJK Villingen 1:3 (0:1) (wd) Nach der bitteren Niederlage in Markdorf wollten die Furtwanger mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten ihre Fans wieder versöhnen. Die Bregtäler begannen auch gut, kamen aber nicht entscheidend hinter die Abwehr der Villinger. Beiden Mannschaften merkte man an, dass es in diesem Spiel um sehr viel ging. Es dauerte bis zur 17. Minute, ehe die Gäste die erste Chance hatten. Doch der Schuss von Werner ging über die Latte. In der 20. Minute zwang Reich den Furtwanger Torhüter Tiel zur ersten Parade. Die DJK wurde immer wieder durch Spielführer Riesle angetrieben und übernahm zusehends mehr das Geschehen. Nach 30 Minuten scheiterte Riesle mit einem 19 Meter-Schuss nur knapp.

Die Platzherren verloren immer mehr den Faden. Als sich Furtwangens Ambs in der 40. Minute an der Mittellinie einen Fehlpass leistete, ging es sehr schnell. Riesle setzte Avci in Szene, der umspielte zwei Gegenspieler und schlenzte den Ball aus 16 Metern zum 0:1 in die Maschen.

Nach der Kabinenansprache von Spielertrainer Markus Knackmuß zeigten die Furtwanger zu Beginn der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht und setzten die Gästeabwehr unter Druck. Zuerst scheiterte Ambs nur knapp und dann prüfte Meier den DJK-Torhüter mit einem Flachschuss. Nach einem Abwehrfehler der Gastgeber stand Avci alleine vor Tiel, jagte den Ball jedoch völlig unbedrängt in die Wolken. In Minute 59 hatten die Furtwanger Grund zum Jubeln. Meier setzte sich auf der linken Seite durch, flankte auf Geiger, der den Ball volley aus acht Metern ins Villinger Tor drosch. Nur zwei Minuten später hatte Geiger sogar die Führungschance. Doch sein Schuss wurde von einem DJK-Abwehrspieler abgefälscht und ging an den Pfosten. Die Furtwanger reklamierten, dass der Ball die Linie schon überschritten hatte. Doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Im Gegenzug setzte sich Knackmuß im Zweikampf mit Reich durch, doch der Schiedsrichter sah ein Foulspiel und entschied auf Freistoß. Riesle schoss den Freistoß an der Mauer vorbei an den Innenpfosten. Vor dort sprang das Leder zum Entsetzen der Gastgeber ins Tor – 1:2.

Die Platzherren wirkten geschockt und genau das nutzten die Gäste bereits eine Minute später aus. Die Abwehr der Einheimischen war nicht im Bilde. Der Villinger Sarr kam freistehend zum Kopfball und erzielte das vorentscheidende 1:3. Nun setzten die Platzherren alles auf eine Karte und verstärkten nochmals die Offensive. Doch Villingen ließ nur noch wenige Möglichkeiten zu. So scheiterten Meier und der agile Geiger nur knapp. Einen Aufreger gab es noch. In der 82. Minute forderten die Furtwanger einen Elfmeter, der ihnen versagt blieb. Tore: 0:1 (40.) Fatih Avci, 1:1 (59.) Tim Geiger; 1:2 (67.) Marc Riesle; 1:3 (68.) Alieu Sarr; Zuschauer: 120; SR: Palatini (Heiligenberg).

FC Furtwangen: Tiel, Schmitz, Staudt, Knackmuß, Ambs, Ringwald, Willmann, Hermann (73. Kaltenbach), Meier, Fichter, Geiger.

DJK Villingen: Amiti, Tritschler, Riesle, Sarr, Wieczorek (90. Kostka), Avci (87. Käfer), Penndorf, Bettecken, Werner (63. Hug), Förnbacher (73. Haas), Reich.