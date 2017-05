Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen ohne Meier und Knackmuß

Bregtäler spielen beim FC Singen

Fußball-Landesliga: FC Singen – FC Furtwangen (Samstag, 15.30 (Uhr). (daz) Mit den jüngsten zwei Heimsiegen hat der FC Furtwangen einerseits die jüngste Misserfolgsserie gestoppt und andererseits die eigenen Chancen auf den Klassenerhalt deutlich erhöht. Nun gilt es beim FC Singen nachzulegen, denn noch ist Furtwangen nicht gesichert. Allerdings steht der kommende Gegner auf Platz zwei und will seine Chancen zumindest auf einen Platz in der Verbandsliga-Aufstiegsrunde wahren. In der Vorrunde schnupperte Furtwangen beim Heimspiel gegen die Hegauer an einem Punktgewinn, bevor es in der Schlussphase noch zweimal im Furtwanger Kasten einschlug und die 2:4-Niederlage besiegelt war.

Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß muss zumindest auf zwei Positionen seine jungste Erfolgself umbauen. Jan Meier ist nach seiner gelbroten Karte am Montag für die Partie gesperrt. Zudem kann Knackmuß selbst nur am Spielfeldrand stehen, da seine im Spiel gegen die Frickinger erlittene Verletzung als Muskelfaserriss diagnostiziert wurde.

Dafür kehrt Angreifer Jens Fichter zurück. Er soll zusammen mit Florian Kaltenbach offensiv die Akzente setzen. Auch Tim Geiger und Yannick Markon, die beide gegen Frickingen trafen, zählen zu den Hoffnungsträgern der Bregtäler, für die es enorm wichtig sein wird, möglichst ohne Gegentreffer zu bleiben. „Wir rechnen uns etwas aus“, sagt Knackmuß zuversichtlich.

Nur zu gern möchten die Furtwanger vor den beiden abschließenden Partien gegen Walbertsweiler und beim Hegauer FV am Samstag im Hegau mit möglichst drei Punkten einen großen Schritt in Richtung sicherer Klassenerhalt machen. Die Chance dazu scheint günstig, denn der FC Singen zeigte zuletzt in Gutmadingen (2:1), gegen Radolfzell (1:5), in Schonach (0:3) und gegen die DJK Villingen (0:2) keine sonderlich starken Auftritte. Die Vorzeichen für Furtwangen stehen nicht schlecht.