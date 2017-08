Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen hat wieder mehr Personal

Heimspiel gegen Salem

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC RW Salem (Samstag, 156.30 Uhr). (daz) Passend zum ersten Saisonheimspiel entspannt sich die personelle Situation bei den Gastgebern. Mehrere Spieler sind aus dem Urlaub zurück und erweitern die Alternativen von Trainer Markus Knackmuß, der wohl dennoch selbst wieder mitspielen wird. Klares Ziel der Furtwanger ist ein Sieg, um die Null zu tilgen. „Da wir eine Woche später das schwere Auswärtsspiel in Schonach haben, wären drei Punkte wünschenswert“, sagt Thomas Losch, sportlicher Leiter in Furtwangen.

Wieder zurück sind die Ringwald-Brüder, Martin Willmann, Jan Meier und Heiko Holzapfel. Auch Marcel Ambs wäre ein Thema, fing sich jedoch zuletzt eine Erkältung ein. Steffen Holzapfel, Torschütze am ersten Spieltag, hat sich indes in den Urlaub verabschiedet. Jens Fichter wird erst im September zurückerwartet. Offen ist noch, ob es beim zuletzt angeschlagenen Yannick Markon zu einem Comeback reicht. „Allein die Tatsache, dass einige Leistungsträger zurück sind, macht uns stärker. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist weiterhin gut. Wir gehen mit einer positiven Grundstimmung in diese Partie“, fügt Losch an.

Salem gelang am ersten Spieltag mit dem 2:2-Unentschieden gegen Konstanz eine kleine Überraschung. Dennoch gehört diese Elf zu den Mannschaften, gegen die Furtwangen punkten sollte. Allerdings entführte Salem beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams im April mit dem 1:0-Erfolg alle drei Punkte aus dem Bregtal. Auch dieses Ergebnis sollte für die Knackmuß-Elf Motivation genug sein, um es diesmal besser zu machen.