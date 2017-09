FC Furtwangen gelingt erster Saisonsieg

Bregtäler gewinnen am Freitagabend Landesliga-Derby gegen DJK Villingen mit 2:0 Toren

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – DJK Villingen 2:0 (0:0). (we/daz) Im vierten Spiel ist dem FC Furtwangen der erste Sieg gelungen. Durch die Treffer von Martin Willmann und Jan Meier dürfen die Bregtäler aufatmen, wurde doch ein Fehlstart in die Saison verhindert. Zugleich zogen die Furtwanger in der Tabelle an den Villingern vorbei.

„Wir haben absolut verdient gewonnen. Wir hatten eine Vielzahl von Chancen und haben auf der anderen Seite so gut wie nichts zugelassen. Es wäre auch ein höheres Ergebnis möglich gewesen. Wir sind alle erleichtert, aber der Erfolg bahnte sich zuletzt schon an“, resümierte Furtwangens Trainer Markus Knackmuß.

Furtwangen begann druckvoll und schon nach drei Minuten hatte Meier die Führung auf dem Fuß. Der Angreifer spielte drei Villinger aus, scheiterte im Abschluss aber am glänzend reagierenden DJK-Torhüter Amiti. Villingen versuchte mit Kontern zum Erfolg zu kommen, doch wirklich gute Möglichkeiten ergaben sich zunächst nicht, da die Furtwanger deutlich mehr Ballbesitz hatten. Nach rund 20 Minuten häuften sich die Chancen der Gastgeber, die vor allem nach Eckbällen und Freistößen zu einigen guten Kopfballchancen kamen. Doch entweder gingen die Bälle am Tor vorbei oder Amiti fing sie ab. Der DJK-Schlussmann rückte immer öfter in den Blickpunkt und bewies seine Klasse. So auch bei einem Versuch von Kaltenbach (30.) nach Zuspiel von Meier. Oder wenig später bei einem Kopfball von Willmann. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel machte Furtwangen weiterhin viel Druck und wurde schnell belohnt. Meier umspielte zwei Villinger und seinen Pass vollendete Willmann mit einem Schuss ins Toreck zum 1:0. Furtwangen begnügte sich nicht mit der knappen Führung und hatte in dem sehr fairen Derby weiterhin mehr vom Spiel. Rund eine Viertelstunde nach dem 1:0 war es Torjäger Jan Meier, der den zweiten Treffer nachlegte. Diesmal bereitete Markus Ringwald vor. Damit war die Partie entschieden, zumal von Villingen weiterhin sehr wenig kam. Erst in Minute 86 wurde Furtwangens Schlussmann Wehrle zu einer ersten Glanzparade gezwungen. Danach brachte der Gastgeber die Führung sicher über die Zeit. Tore: 1:0 (50). Willmann, 2:0 (63.) Meier; SR: Pacher (Brigachtal), ZS: 150.

FC Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald, Staudt (80. Eschle), Schmitz, Knackmuß, J. Ringwald, Willmann, S. Holzapfel (70. H. Holzapfel), Meier, Kaltenbach, Geiger (85. Ganter).

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Beha, Käfer (62. Müller), Tritschler, Pfriender, Riesle, Sarr, Kostka (83. Sarikaya), Avci.