Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen gegen DJK Villingen: Beide Trainer planen Umstellungen

Schwarzwald-Derby in der Landesliga

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – DJK Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Die jüngste 1:7-Pleite des FC Furtwangen in Markdorf sitzt tief wie ein Stachel im Fleisch der Bregtäler. Schlusslicht DJK Villingen kommt indes mit der Empfehlung, von den vergangenen fünf Partien nur eins, beim damaligen Tabellenführer Radolfzell, verloren zu haben. Im ersten Vergleich feierte Furtwangen in Villingen einen 1:0-Erfolg.

„Wir hatten am Dienstag eine längere Aussprache. Mir war wichtig, dass jeder Spieler einmal aus seiner Sicht die Dinge zum Ausdruck bringt. Es war eine fruchtbare Aussprache und ich hoffe, dass den Worten nun Taten folgen. Die 1:7-Pleite, die ich so auch noch nie erlebt habe, muss ein einmaliger Ausrutscher bleiben“, ergänzt Spielertrainer Markus Knackmuß. Er weiß, dass seine Spieler mehr Qualität haben. Die ersten Partien nach der Winterpause haben das eindeutig gezeigt. Furtwangen will sich mit drei Punkten deutlicher von den letzten Tabellenplätzen lösen. Gespielt wird einmal mehr auf Kunstrasen.

Fraglich ist der Einsatz von Marcel Ambs (Zehenverletzung). Florian Kaltenbach wird nicht in der Anfangself stehen, da der Spieler beruflich gebunden und frühestens zur zweiten Halbzeit anwesend sein wird. Knackmuß selbst sowie Jörg Ringwald sind Kandidaten für die erste Elf, nachdem ihre Verletzungen zuletzt in Markdorf keine Probleme bereiteten.

Villingens Trainer Ralf Hellmer gibt sich vor dem Derby zuversichtlich: „Der Zeitpunkt für das Gastspiel in Furtwangen ist sicherlich etwas ungünstig, ändert aber nichts an unserer Vorbereitung. Wir sind auf einen Gegner eingestellt, der Wiedergutmachung betreiben will, aber wir haben auch etwas anzubieten. Der Trend der letzten fünf Spiele zeigt bei uns in die richtige Richtung. Wir sind vier Mal ohne Gegentreffer geblieben.“

Nach dem jüngsten 1:0-Heimerfolg gegen Gutmadingen hat Hellmer eigentlich keinen Grund, die erfolgreiche Mannschaft zu verändern. Dennoch wird’s wohl eine Umstellung geben, da Angreifer Heiko Reich wieder zur Verfügung steht und wohl auch beginnen wird. Nico Schreiner hat aus privaten Gründen abgesagt.

Hellmer bezeichnet die vergangene Trainingswoche als sehr gelungen. Mit dem kompletten Personal konnte Hellmer sein ausgearbeitetes Trainingsprogramm umsetzen. Natürlich werden die Villinger auch am Samstag auf eine sichere Abwehr setzen, sich aber nicht verbarrikadieren. „Wir wissen um die gefährlichen Angreifer der Furtwanger. Wir müssen schon die Zuspiele unterbinden. Meine Jungs werden sich aber auf keinen Fall verstecken“, kündigt Hellmer an.