Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen freut sich auf FC 08 Villingen

Vier Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald in der 2. Hauptrunde des Verbandspokals

Fußball, südbadischer Pokal: (kat) Von zehn Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald haben am Wochenende vier die erste Hauptrunde im südbadischen Verbandspokal überstanden. Zwei von ihnen treffen in der 2. Hauptrunde direkt aufeinander. Landesligist FC Furtwangen freut sich auf das Heimspiel gegen den Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen. Die Partie findet voraussichtlich am Mittwoch, 9. August, statt.

Im Pokal-Wettbewerb sind zudem noch die DJK Donaueschingen und der FC Neustadt. Der Landesligist aus Donaueschingen muss erneut reisen. Die DJK gastiert beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell. Die Neustädter haben ein Heimspiel. Sie erwarten Pokalverteidiger 1. FC Rielasingen-Arlen. Auch diese beiden Begegnungen sind auf Mittwoch, 9. August, terminiert.

Im „Kracher“ der ersten Hauptrunde setzte sich der Bahlinger SC zu Hause gegen den Freiburger FC mit 2:0 durch. Mit dem SV Oberachern (3:1 beim SV Bühlertal) ist auch der dritte südbadische Oberligist noch im Verbandspokal vertreten. Die größte Überraschung gelang Bezirksligist TSV Aach-Linz, der den Verbandsliga-Aufsteiger FC Singen mit 3:0 bezwang.