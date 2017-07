Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: Südbadischer Pokal als großer Ansporn

Verheißungsvoller Start der Saisonvorbereitung beim Landesligisten aus dem Bregtal

Fußball-Landesliga: (kat) Die Premieren-Saison von Markus Knackmuß als Trainer des FC Furtwangen wurde zugleich auch zu einer wahren Zitter-Saison. Bis zum letzten Spieltag mussten die Bregtäler um den Verbleib in der Landesliga bangen. Genau dies soll in der Spielzeit 2017/18 verhindert werden.

Die vergangenen Monaten haben bei Knackmuß auch gute Eindrücke hinterlassen: „In den letzten Saisonspielen hat die Mannschaft tollen Charakter gezeigt. Dies zeichnet den FC Furtwangen auch aus. Mit diesem Gefühl wollen wir in die Vorbereitung gehen“, meinte Knackmuß beim Trainingsauftakt am Dienstagabend.

Was die Anzahl an Spielern im Kader betrifft, hat der Trainer bessere Voraussetzungen als vor zwölf Monaten. Furtwangen hat sieben Neuzugängen. Neben Rückkehrer Markus Ringwald (SV Waldkirch), sind dies die Brüder Steffen und Heiko Holzapfel sowie Kaan Karakaya vom FC Triberg, Felix Ganter (eigene Jugend), Kevin Schultis (SG Simonswald) und ab Oktober Dimitrios Ferrara, der an der Fachhochschule in Furtwangen studiert. Abgänge gab es lediglich drei. Marcel Wetzig wechselte zum FC Schonach. Sebastian Stumpp um Thomas Herrmann stehen beruflich bedingt nicht mehr zur Verfügung. „Es war unser Ziel, dass unser Kader in der Breite etwas besser aufgestellt sind“, so Knackmuß. Insgeheim hofft der Ex-Profi, dass er aufgrund des größeren Kaders in Zukunft nicht mehr selbst die Kickschuhe schnüren muss.

Im besten Fall könnten die Furtwanger bereits drei Pflichtspiele hinter sich haben, bevor es am Wochenende 12./13. August erstmals um Landesliga-Punkte geht. In der Qualifikationsrunde des südbadischen Vereinspokals gastieren die Bregtäler am Freitag, 21. Juli beim FV Tennenbronn. Der Sieger der Partie trifft in der 1. Hauptrunde (29./30. Juli) auf Bezirkspokalsieger SV Geisingen. Wer sich hier durchsetzt, bekommt es höchstwahrscheinlich in 2. Hauptrunde mit Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen zu tun. „Das ist natürlich ein großer Ansporn für uns“, so Knackmuß, der liebend gerne gegen seinen Ex-Klub spielen würde.

Zunächst stehen beim Landesligisten einige Testspiele an. Am Samstag erwarten die Furtwanger beim eigenen Sportfest den VfR Hausen. Am Freitag, 14. Juli, spielen sie bei der SG Simonswald. Test Nummer drei ist zwei Tage später zu Hause gegen den SV Waldkirch. Am Mittwoch, 26. Juli, geht es zum FV Marbach. Scheitert Furtwangen in der Pokal-Qualifikation steht am 29./30. Juli ein weiteres Testspiel an. Das vorletzte Vorbereitungsspiel ist am Mittwoch, 2. August, zu Hause gegen Kirchzarten und das letzte am 4. oder 5. August. Der Gegner ist noch offen.