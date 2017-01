FC Furtwangen: Knackmuß freut sich auf ersten Test

Landesligist spielt beim SV Kirchzarten

Fußball: (daz) Im zweiten Versuch startet Landesligist FC Furtwangen am heutigen Mittwoch den Auftakt zur Test- und Vorbereitungsspielphase. Nachdem ein am vergangenen Samstag in Hausach geplantes Spiel den schlechten Bodenverhältnissen zum Opfer fiel, gastieren die Bregtäler am Mittwochabend (19 Uhr) beim SV Kirchzarten. Die Gastgeber sind Tabellenzweiter der Landesliga, Staffel 2, und haben einen schneefreien Platz. „Wir werden mit 14 bis 15 Spielern anreisen. Alle werden ihre Einsatzzeiten bekommen, denn wir müssen nun langsam wieder in den Rhythmus kommen“, sagt Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß. Fehlen werden der erkrankte Jakob Prezer und der am Knöchel angeschlagene Marcel Wetzig. „Wir haben zuletzt einige Systeme wie das 4-4-2, das 3-4-3 oder das 4-2-3 -1einstudiert. Es geht darum, diese Systeme unter Wettkampfbedingungen zu testen. Ein starker Gegner wie Kirchzarten ist da sicherlich ein geeigneter Testspielpartner“, so Knackmuß.