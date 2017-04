Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: Doppelpack im Bregstadion

Abstiegsbedrohte Bregtäler wollen mit zwei Heimsiegen Befreiungsschlag landen

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – VfR Stockach (Samstag, 15.30 Uhr), FC Furtwangen – Spvgg. F.A.L. (Montag, 15 Uhr). (daz) Als einziger Landesligist kommen die Furtwanger am Doppelspieltag ohne Reisekosten aus. Damit ist aber auch klar, dass auf eigenem Platz zwei Erfolgserlebnisse her sollten, um den drittletzten Tabellenplatz zu verbessern. Nach sechs Spielen ohne Sieg, bei einem Torverhältnis von 4:18, wird sich zeigen müssen, ob die Mannschaft dazu das nötige Selbstvertrauen hat. In der Vorrunde blieben die Bregtäler gegen beide Konkurrenten ohne Punkt und auch ohne Torerfolg.

"Wir brauchen aus den restlichen fünf Partien noch mindestens drei Siege, um nicht auf andere Ergebnisse angewiesen zu sein. Zwei Siege am Wochenende wären daher ein Riesenschritt", betont Spielertrainer Markus Knackmuß. Soweit die Wunschvorstellung. Die Umsetzung wird nicht einfacher, denn einige Spieler schleppen nach den jüngsten Ergebnissen einen psychologischen Rucksack mit sich herum. Die Furtwanger sind in einer Tabellenzone, die sie nicht kennen. Jetzt ist Abstiegskampf gefragt. "Bis auf die zuletzt mangelnde Chancenverwertung kann ich der Mannschaft wenig vorwerfen. Immerhin erarbeiten wir uns viele Möglichkeiten. Das ist alles längst zu einer Kopfsache geworden", ergänzt Knackmuß.

Offen ist, wie lange Schlussmann Christoph Wehrle nach seiner Roten Karte in Gutmadingen gesperrt wird. Am Samstag steht er definitiv nicht zwischen den Pfosten. Knackmuß ist daher froh, für beide Spiele die Zusage von Fabian Tiel zu haben, der trotz beruflicher Belastung den Bregtälern helfen will und wird. Möglicherweise gar in beiden Spielen. Außerdem steht hinter dem seit dem vergangenen Spieltag angeschlagenen Martin Willmann noch ein Fragezeichen. Da aus dem gefüllten Lazarett mit keinem Rückkehrer zu rechnen ist, bangt Knackmuß um Willmann. Bei den Spielern hat der Coach unter der Woche indes einen großen Willen gesehen. Den gelte es in den zwei Heimspielen auf den Platz zu bringen. "Wir wollen keinesfalls am letzten Spieltag beim Hegauer FV ein Endspiel um den Ligaerhalt haben. Wir müssen jetzt siegen", baut Knackmuß Druck auf.