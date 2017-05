Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: "Die Rechnung ist einfach"

Bregtäler stehen zu Hause gegen FV Walbertsweiler-Rengetsweiler unter Zugzwang

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Mit bisher nur 34 Punkten müssen die Furtwanger immer noch um den Klassenerhalt zittern. Der Vorteil der Mannschaft um Spielertrainer Markus Knackmuß ist indes, dass sich die Bregtäler mit zwei Siegen in den verbleibenden zwei Partien selbst retten können. Nach der Partie am Samstag gastieren die Furtwanger am letzten Spieltag beim aktuellen Tabellenvorletzten Hegauer FV. Zunächst aber gilt die ganze Konzentration dem letzten Heimauftritt.

„Die Rechnung ist einfach. Mit zwei Siegen sind wir durch. Genau das muss unser Ziel für die letzten 180 Minuten sein“, betont Knackmuß. Er hofft, dass die Gäste nach dem sicheren Klassenerhalt „nicht mehr mit dem allerletzten Biss“ aufspielen. Klar sei aber auch, dass seine Mannschaft ihr Potenzial ausschöpfen müsse. „Wir können schon am Samstag einen Riesenschritt machen. Ich bin zuversichtlich, denn wir haben eine funktionierende Mannschaft. Mit Ausnahme von zwei, drei Spielen, in denen wir wirklich schlecht waren, haben wir immer knapp und etwas unglücklich verloren. Jetzt ist der Zeitpunkt da, uns auch einmal zu belohnen“, schärft Knackmuß seinen Spielern ein.

Passend zum Saisonfinale hat Knackmuß nahezu alle Spieler zur Verfügung. „Die Fitness stimmt. Allein bei mir wird sich erst am Freitag entscheiden, ob es geht.“ Nach seiner Sperre ist Torjäger Jan Meier wieder dabei und auch der ebenfalls offensive Yannick Markon hat seine Fußverletzung auskuriert und brennt auf einen Einsatz. Kein Thema mehr ist bei den Furtwangern die 1:5-Pleite im Vorrundenspiel. Weil nur ein Sieg zählt, hoffen die Bregtäler auf eine stimmgewaltige Unterstützung ihrer Anhänger, um eine nicht nach Wunsch verlaufene Saison zu retten.