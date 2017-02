FC Furtwangen: Bitteres Saison-Aus für Jakob Prezer

Schock für Landesligist aus dem Bregtal

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball: (daz) Landesligist FC Furtwangen musste sich am Dienstag in einem weiteren Vorbereitungsspiel beim SV Hausach mit 2:3 (2:2) Toren geschlagen geben. Thomas Hermann (32.) gelang sechs Minuten nach dem Rückstand der 1:1-Ausgleich. Jens Fichter (42.) brachte die Bregtäler mit 2:1 in Führung, die aber nur 60 Sekunden hielt. Nach einer Stunde Spielzeit gelang Hausach der Siegtreffer.

Die Bregtäler waren nur mit zwölf Spielern angereist, sodass Spielertrainer Markus Knackmus keine größeren Wechselmöglichkeiten hatte. "Durch eine schwere Verletzung von Jakob Prezer sind Spiel und Ergebnis zweitrangig. Jakob hat sich den Knöchel gebrochen und wurde bereits am Mittwoch operiert. Ich rechne diese Saison erst einmal nicht mehr mit ihm", sagte Knackmuß.

Da auch Sebastian Stumpp und Marcel Wetzig länger ausfallen, gehen Knackmuß langsam die Abwehrspieler aus. Die Furtwanger agierten mit einer Start-Elf, die laut Knackmuß "in dieser Konstellation noch nie gespielt hat".