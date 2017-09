Regionalsport Schwarzwald FC Furtwangen: Ambs spielt für Knackmuß

Bregtäler zu Gast in Markdorf

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC Furtwangen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Groß war am vergangenen Freitag die Freude im Lager des FC Furtwangen, als mit dem 2:0-Erfolg gegen die DJK Villingen der erste Saisonsieg gelang. Nur zu gern möchten die Bregtäler gleich nachlegen, denn noch genügt ein Sieg, um sich den einstelligen Plätzen und dem Tabellenmittelfeld zu nähern. „Wir haben zuletzt zweimal ordentliche Spiele abgeliefert. Ich bin zuversichtlich, dass es uns auch ein drittes Mal gelingen wird. Markdorf ist keine einfache Aufgabe, aber das macht den Reiz aus. Wir wollen an die vergangenen zwei Partien anknüpfen“, betont Spielertrainer Markus Knackmuß.

Wochenlang musste Knackmuß personell improvisieren. Selbst Co-Trainer Matthias Vollmer wurde nahezu regelmäßig benötigt. Alle Spieler sind aus dem Urlaub zurück und stehen zur Verfügung. Am Donnerstag kehrte auch Jens Fichter zurück und wohl auch gleich in den Kader. Damit ergibt sich die Situation, dass Knackmuß sich selbst aus der Anfangsformation gestrichen hat. „Ich setze mich auf die Bank. Für mich spielt Marcel Ambs“, kündigt der Übungsleiter eine Veränderung an. Ambs saß zuletzt eine Ein-Spiel-Sperre ab.

Knackmuß hofft, dass seine Elf mit einer positiven Körpersprache in Markdorf den Platz betritt. Dafür gebe es allen Grund, denn nach dem spielerischen Aufwärtstrend habe das Team auch sehr gute Trainingseinheiten absolviert. „Ich habe ein gutes Gefühl für den Sonntag. Wir wissen, wie wir den Gegner zu nehmen haben. Wir wollen jetzt, da sich die Tabelle langsam teilt, raus aus dem Tabellenkeller. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und alle sind bereit, in Markdorf über Grenzen zu gehen“, fügt Knackmuß an.