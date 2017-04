Regionalsport Schwarzwald FC Fischbachs Trainer Günter Hirsch: "Wir wären besser zu Hause geblieben"

Rückblick auf den 23. Spieltag in Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit dem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Verfolger Hajduk Villingen darf der FV Marbach wohl endgültig für die Bezirksliga planen. 14 Punkte Vorsprung bei noch sieben Spielen werden sich die Marbacher nicht mehr nehmen lassen.

Ein von Taktik geprägtes Spitzenspiel sah Predrag Kicic, Trainer des NK Hajduk Villingen, in Marbach. „Es war ein kleines Fußball-Spektakel, in dem beide Mannschaften sehr fair agiert haben. Die Zuschauer haben alles gesehen, was ein Top-Spiel ausmacht“, bilanziert Kicic. Er trauerte etwas der eigenen Chancenverwertung nach. „Wir haben die 0:1-Niederlage nicht verdient. Zumindest eine Punkteteilung wäre gerechter gewesen“, ergänzt Kicic. Für seine Elf gelte es nun, Platz zwei abzusichern, um die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga zu erreichen. Nach ganz oben ist für Kicic der Zug abgefahren. „Glückwunsch an Marbach zur Meisterschaft.“

Wieder zurück im Aufstiegsrennen ist der FC Triberg nach dem klaren 5:0-Erfolg in Fischbach, mit dem der Rückstand auf den Tabellenzweiten Hajduk auf einen Punkt reduziert wurde. „Meine Mannschaft hat eine klasse Antwort auf zuletzt etwas schwächere Auftritte gegeben. Vor allem die ersten 45 Minuten waren von uns spielerisch erste Sahne. Ich hoffe, wir haben zur richtigen Zeit wieder den Vorwärtsgang gefunden“, sagt Trainer Martin Hettich. Bezüglich einer Chance auf Platz zwei sagt Hettich: „Ich mache in dieser Saison keine Pläne mehr.“

Ein böses Erwachen gab es hingegen für den FC Fischbach. Noch nie zuvor war Trainer Günter Hirsch mit einer 0:5-Heimpleite vom Platz gegangen. „Es war für uns ein gebrauchter Tag. Wir wären besser gleich zu Hause geblieben“, sagt Hirsch. Erst musste der Trainer Absagen von Spielern wegstecken und nach dem 0:1 „haben wir aufgehört Fußball zu spielen“. Seine Elf habe es den Gästen viel zu einfach gemacht, wobei Hirsch von einigen Gegentreffern durchaus beeindruckt war. „Da waren zwei, drei der Marke Tor des Monats dabei.“ Hirsch hofft nun, dass seine Elf schon am heutigen Mittwoch bei der SG Buchenberg wieder die bessere Seite zeigt.

Drei ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammelte der FC Tannheim mit dem 2:0-Erfolg in Unterkirnach ein. „Uns war klar, dass die Partie mehr als den Charakter eines Sechs-Punkte-Spiels hatte. Mir hat gefallen, dass meine Mannschaft sehr fokussiert ins Spiel ging, wobei uns die schnelle Führung sicherlich geholfen und Sicherheit gegeben hat“, analysiert Tannheims Trainer Christoph Raithel. Für Raithel, der nun schnell die Marke von 30 Punkten knacken will, steht schon das nächste Ziel fest: „Wir müssen am Mittwoch gegen Kappel nachlegen. Mit der Leistung vom Wochenende werden wir unsere Chance haben.“ Sechs Punkte Vorsprung auf den drittletzten Tabellenplatz sollten seine Spieler nicht in Sicherheit wiegen.

Statt der erhofften drei Zähler mussten sich die Sportfreunde Neukirch in Rietheim mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. „Mehr war uns leider nicht vergönnt. Ein dummer Abwehrfehler hat uns zwei Punkte gekostet“, analysiert Trainer Klaus Waldvogel. Neukirch bleibt somit dick im Abstiegskampf und Waldvogel erkennt: „Der Druck lastet bei einigen jungen Spielern gewaltig auf den Schultern. Natürlich hatte auch Rietheim gute Chancen, aber wenn ich an unsere zwei Lattentreffer denke, war mehr möglich“, ergänzt Waldvogel. Er könne mit dem Ergebnis leben, aber am Mittwoch gegen den Tabellennachbarn Unterkirnach seien drei Punkte das Ziel. Waldvogel ist zuversichtlich, dass seiner Elf ein Sieg gelingt.

Auch wenn der Abstieg seit Wochen nahezu feststeht, präsentiert sich der FC Gütenbach immer sportlich fair, was nicht wenige Konkurrenten in der Liga bewundern. „Wir geben nicht auf. Der Zusammenhalt stimmt, auch wenn wir absteigen werden“, betont Trainer Pascal Schiller. Am Samstag kassierte seine Elf bei der DJK Villingen II eine 2:4-Niederlage. „Die ersten drei Gegentreffer waren identisch. Das darf nicht passieren. Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen. Villingen hat verdient gewonnen“, fügt Schiller an. Zumindest drei Ziele gibt es für die Gütenbacher noch: Die rote Laterne abzugeben, die zweistellige Punktzahl zu erreichen und den 100. Gegentreffer zu vermeiden.