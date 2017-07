Regionalsport Schwarzwald FC Dauchingen: Uli Bärmann hat sich informiert

Bezirksligist spielt in der Pokal-Qualifikgation beim SV Aach-Eigeltingen

Fußball, südbadischer Pokal, Qualifikationsrunde: SV Aach-Eigeltingen – FC Dauchingen (Samstag, 17 Uhr). (daz) Der FC Dauchingen muss am Samstag bei einem weitgehend unbekannten Gegner versuchen, das Ticket für den Einzug in den Vereinspokal zu lösen. Sollte das gelingen, wäre den Dauchingern ein Erstrundenduell gegen den Landesligisten DJK Donaueschingen sicher. "Ich habe mir einige Informationen über den Gegner beschafft, ihn aber nicht selbst beobachtet. Ich weiß, dass sie offensiv viel Qualität haben", sagt Dauchingens Trainer Uli Bärmann über die Gastgeber. Während Dauchingen als gestandener Schwarzwälder Bezirksligist auf dem Ettenberg-Sportplatz in Aach aufläuft, haben die Gastgeber diesen Status zuletzt verloren. Als Schlusslicht der Bezirksliga Bodensee stieg Aach-Eigeltingen in die Kreisliga A ab. Für Bärmann ist die Partie eine Mischung aus Wettbewerbs- und Vorbereitungsspiel. "Natürlich wäre es schön, wenn wir weiterkommen. An ein mögliches Spiel gegen Donaueschingen denke ich aber noch nicht. Priorität haben bei uns eindeutig die Punktspiele."