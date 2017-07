Regionalsport Schwarzwald FC Dauchingen: Trainer Bärmann dämpft Erwartungen

Fußball-Bezirksligisten in der Vorbereitung

Fußball-Bezirksliga: (daz) Dreimal in Folge hat der FC Dauchingen zuletzt auf Rang acht die Bezirksligasaison abgeschlossen. Auch in den Jahren davor gelangen ähnliche Platzierungen. Der Verein hat sich in der Liga etabliert. Nun jedoch erwartet Trainer Uli Bärmann eine weitaus schwierigere Saison. Einerseits gibt es kaum Zugänge und andererseits werden die Dauchinger künftig auf einige Akteure verzichten müssen, die zuletzt zur Stamm-Elf zählten. „Sollten wir die Bilanz der vergangenen Saison wiederholen, wäre ich sehr zufrieden. Andererseits ist die Liga durch die Neulinge nochmals stärker geworden und viele Vereine haben personell nachgelegt. Wenn wir uns über die 30 Spieltage von der Abstiegszone fern halten, hätten wir schon viel erreicht“, ergänzt Bärmann.

Aus der Mannschaft der vergangenen Saison brechen einige wichtige Spieler weg. In erster Linie wohl Tom Zepf, der zuletzt 29 von 30 Partien bestritt und elf Tore erzielte. Ligakonkurrent FC Königsfeld bemüht sich gegenwärtig um den Angreifer. Auch Richard Krämer wird wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Hinzu kommen einige Studenten, die eher sporadisch für den FC Dauchingen auflaufen werden. Einziger Zugang ist aktuell Moritz Bauer vom FC Bad Dürrheim II.

Trotz der kurzen Sommerpause arbeitet Bärmann gegenwärtig im Kraft- und Ausdauerbereich mit der Mannschaft. „Ich habe schon gesehen, dass wir einiges für die Körper tun müssen. Auch den Geist gilt es zu schulen. Dazu gibt es einige taktische Veränderungen, die mir vorschweben und die ich gerne umsetzen möchte“, sagt der Trainer. Noch hat sich keine Stamm-Elf gefunden. Der Übungsleiter will dazu die nächsten Freundschaftsspiele und das Pokal-Qualifikationsspiel in Aach-Eigeltingen nutzen. Bärmann: „Wegen unserer Studenten wäre es wichtig, nicht nur auf ein Spielsystem fixiert zu sein. Wir werden wieder improvisieren müssen. Schließlich hatten wir auch in der vergangenen Saison nur in einem Spiel alle Akteure an Bord.“ Es werde sehr schwer, wieder mehrere Spieler über eine längere Ziel zu kompensieren. „Das können wir nicht“, zeigt sich Bärmann skeptisch.

Mit dem FC Schönwald, FC 08 Villingen II und FV 08 Rottweil wurden attraktive Testspielpartner gewonnen. Eine weitere interessante Partie könnte hinzukommen, sollte sich Dauchingen für den südbadischen Pokal qualifizieren. Dann würde Landesligist DJK Donaueschingen kommen. „Wir brauchen die Spiele, um schnell wieder in Form zu kommen“, ergänzt Bärmann. Zudem soll ein guter Saisonstart helfen, sich fern der Abstiegszone zu platzieren. In der Liga warten beim Auftaktprogramm mit DJK Donaueschingen II, Tennenbronn sowie Gutmadingen und Hochemmingen gleich vier Schwergewichte, wobei Dauchingen bis auf die Partie gegen Tennenbronn dreimal reisen muss.