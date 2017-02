FC Brigachtal verpasst Süddeutsche

Bezirksligist scheitert in Futsal-Qualifikation an Nafi Stuttgart

Futsal: (daz) Nach dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft und der südbadischen Meisterschaft scheiterte der Schwarzwälder Bezirksligist FC Brigachtal am Samstag in Hinterzarten im Qualifikationsspiel zur süddeutschen Meisterschaft an NAFI Stuttgart. Die Brigachtaler Elf von Trainer Massimo Verratti ging nach zweimal 20 Minuten Spielzeit mit einer 8:13 (3:3)-Niederlage aus der Halle.

Vor rund 100 mitgereisten Brigachtaler Fans hielten sich die Schwarzwälder, die mit einem Torhüter und acht Feldspielern angereist waren, in den ersten 20 Minuten sehr achtbar und hatten sogar die Chance, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Eine unkonzentrierte Phase von drei bis vier Minuten der Brigachtaler nach dem Seitenwechsel ermöglichte Stuttgart binnen weniger Minuten fünf Tore, mit denen die Partie entschieden war. Für Brigachtal trafen Domenik Cristilli (4), Luis Leal (2), Daniel Bertsche und Julian Mayer.

„Das Ergebnis klingt natürlich brutal. Zweistellig wollten wir nicht verlieren. Deshalb bin ich auch ein wenig enttäuscht. Andererseits war Stuttgart die technisch bessere Mannschaft. Man hat gesehen, dass dieses Team aus Futsal-Spezialisten besteht. Wir haben uns achtbar verkauft und vor allem die ersten 20 Minuten waren sehr gut“, sagte Massimo Verratti zum Auftritt seiner Schützlinge.