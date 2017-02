FC Brigachtal südbadischer Futsal-Meister

Bezirksligist gewinnt in March Verbandstitel. Sieg im Endspiel gegen die Spfr. Neukirch

Futsal: Zwei Schwarzwälder Mannschaften sind die beiden besten Futsal-Teams in Südbaden. Beim Endturnier um den südbadischen Meistertitel standen sich in March-Buchheim der FC Brigachtal und die Sportfreunde Neukirch im Finale gegenüber. Die Brigachtaler setzten sich nach einem spannenden Spiel im Sechsmeter-Schießen durch. „Mit dem südbadischen Meistertitel hatte keiner von uns gerechnet. Es war eine super Leistung meiner Mannschaft“, freute sich Brigachtals Trainer Massimo Verratti. Nach dem Erfolg bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften und Platz eins beim Solemar-Cup in Bad Dürrheim war die Endrunde die dritte Turnierteilnahme der Brigachtaler in diesem Winter und zugleich der dritte Turniersieg.

Im Endspiel gingen zunächst die Neukircher mit 1:0 in Führung. Brigachtal drehte die Partie mit zwei Treffern. Doch den Sportfreunden gelang kurz vor Ende der regulären Spielzeit der 2:2-Ausgleich. Somit musste die Entscheidung im Sechsmeter-Schießen (jeweils drei Schützen) fallen. Die Brigachtaler verwandelten ihre Sechsmeter. Die Neukircher scheiterten jedoch einmal an Torhüter Marcel Thiele und trafen einmal die Latte.

In der Vorrunde gewann der FC Brigachtal mit 3:2 gegen Ichenheim, 3:0 gegen den FC Tiengen, 4:2 gegen den VfB Randegg und spielte zudem 1:1 gegen den VfR Hausen. Im Halbfinale kam das Verratti-Team überraschend zu einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den FC Rielasingen-Arlen.

Die Neukircher gewannen in den Gruppenspielen mit 4:0 gegen Rielasingen-Arlen, 2:1 gegen den FC Heitersheim, verloren 1:2 gegen den FC Hausen im Wiesental und spielten 3:3 gegen die SG Niederbühl. Im Halbfinale gewann der Kreisligist mit 1:0 gegen die SF Ichenheim.

Für den südbadischen Meister FC Brigachtal steht nun die Qualifikation für die süddeutschen Meisterschaften an. Am 25. Februar (Fastnachtsamstag) haben die Schwarzwälder Heimrecht gegen den württembergischen Vertreter. Der Austragungsort ist noch offen. „Wir wollen in Bad Dürrheim anfragen“, hofft Verratti, dass die Partie in der Salinensporthalle ausgetragen wird. Setzt sich Brigachtal in diesem Duell durch, fährt die Mannschaft zu den „Süddeutschen“ am 4. März in Rüsselsheim.