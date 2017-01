FC Brigachtal ist Futsal-Meister

Nur sechs Teams bei Bezirksmeisterschaft in Hinterzarten am Start. Sportfreunde Neukirch Zweiter

Hallenfußball: (ju) Bezirksligist FC Brigachtal wurde am Samstag in Hinterzarten Futsal-Bezirksmeister vom Bezirk Schwarzwald. Bei nur sechs teilnehmenden Mannschaften war die Resonanz eher schwach. Die Brigachtaler und die Sportfreunde Neukirch als Zweiter qualifizierten sich für die südbadische Futsal-Meisterschaft, die am 5. Februar in March ausgetragen wird.

In einer Gruppe spielten Gastgeber SV Hinterzarten, FC Brigachtal, SV Überauchen, FC Bad Dürrheim, Spfr. Neukirch und SV Mundelfingen nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“. Jede Partie wurde über 15 Minuten ausgetragen. Die Spiele wurden von den Schiedsrichtern Dennis Dickscheid (Bad Dürrheim), Marcel Haberbosch und Sasa Matosevic (beide Villingen) geleitet. Grobe Fouls in den Partien wurden vom Turnierleiter Rudolf Kleiser notiert und beim fünften Foul eines Vereins war ein Strafstoß aus sechs Metern fällig. Der sieglose SV Mundelfingen wurde vom Bezirksvorsitzenden Kuno Kayan mit dem Fair-play-Preis ausgezeichnet.

Die Gruppenspiele begannen mit der Partie Hinterzarten gegen Überauchen (3:2). Die weiteren Ergebnisse: Neukirch – Brigachtal 3:1, Bad Dürrheim – Hinterzarten 1:0, Neukirch – Überauchen 1:2, Hinterzarten – Brigachtal 0:2, Überauchen – Mundelfingen 5:1, Neukirch – Bad Dürrheim 4:2, Mundelfingen – Hinterzarten 1:5, Brigachtal – Bad Dürrheim 4:1, Mundelfingen – Neukirch 2:6, Überauchen – Bad Dürrheim 4:4 und Mundelfingen – Brigachtal 1:5.

Im drittletzten Spiel Hinterzarten gegen Neukirch (3:2) ging es schon um die Podestränge. Dank des besseren Torverhältnisses wurde Neukirch Zweiter. Danach gewann Bad Dürrheim 2:0 gegen Mundelfingen. Die abschließende Partie Brigachtal gegen Überauchen wurde zum echten Endspiel. Brigachtal führte schnell und legte das 2:0 nach. Nach sieben Minuten gelang Überauchen das 1:2, bevor Brigachtal in den Schlussminuten mit zwei Kontertreffern den 4:1-Erfolg sicher stellte.