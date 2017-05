Regionalsport Schwarzwald FC Bräunlingens Trainer Uwe Müller: "So etwas gab es seit Jahren nicht"

Rückblick auf 27. Spieltag in der Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Spannender geht es fast nicht. Sollte der FC Bräunlingen am heutigen Mittwoch sein Nachholspiel gegen Öfingen gewinnen, haben vier Mannschaften, nur durch zwei Punkte getrennt, Titel- und Aufstiegschancen.

Spitzenreiter DJK Donaueschingen II untermauerte seine Tabellenführung und Aufstiegsambitionen am Wochenende eindrucksvoll mit einem 7:0-Erfolg in Möhringen. Auch die drei abschließenden Aufgaben gegen Löffingen II, beim SSC Donaueschingen und gegen den FC Neustadt II scheinen für die Allmendshofener machbar.

Punktgleich mit den Donaueschingern lauert Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen auf Platz zwei. Beim jüngsten 2:1-Erfolg gegen Lenzkirch tat sich die Elf etwas schwer. „Wir haben das Spiel bestimmt, hatten aber lange nicht wirklich zwingende Chancen. Bei uns war zu sehen, dass durch den Ausfall von Patrick Bäurer offensiv nicht viel ging“, resümiert Kapitän Björn Werhan. Letztlich zählen die drei Punkte, um die gute Ausgangsposition zu wahren. „Wir stehen seit Saisonbeginn auf einem der ersten zwei Plätze. Natürlich wollen wir uns in den restlichen vier Partien nicht verschlechtern“, ergänzt Werhan. Am Sonntag gastiert die Elf in Bräunlingen, dann wohl wieder mit Bäurer.

Zwei Punkte hinter dem Spitzenduo hat der FC Pfohren mit dem 3:0-Erfolg beim FC Neustadt II seine Chancen gewahrt. „Das Ergebnis klingt deutlicher als der Spielverlauf tatsächlich war“, sagt Trainer Dominic Häring. Er denkt vor allem an jene Situation, als Neustadt fast der 1:1-Ausgleich gelungen wäre. Da verhinderte Timon Zimmermann den Gegentreffer. „Möglicherweise wäre das Spiel dann gekippt. Timon ist für mich der Matchwinner, zumal er eine großartige Saison spielt“, beschreibt Häring den Pfohrener Spieler, der in die Innenverteidigung gewechselt ist. Häring sieht seine Elf in einer guten Position. „Natürlich schielen wir auf Platz zwei, wissen aber auch, dass wir auf andere Ergebnisse angewiesen sind und uns keine Ausrutscher erlauben dürfen.“

Mit einem 1:0-Erfolg kehrte der FC Bräunlingen vom Absteiger SV St. Märgen zurück. Trainer Uwe Müller musste einige gesperrte und verhinderte Spieler ersetzen. „Wir waren personell am Anschlag. Es war auch kein gutes Spiel. Dabei haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Mit einem möglichen zweiten Treffer wäre sicherlich vieles einfacher gewesen“, sagt Müller. Bräunlingen darf von den restlichen vier Partien drei auf eigenem Platz bestreiten, die erste am heutigen Mittwoch. Müller hat da wahrscheinlich wieder eine größere personelle Auswahl. Zum Titelkampf sagt der Übungsleiter: „Es ist Wahnsinn, dass vier Mannschaften noch Chancen haben. So etwas gab es seit Jahren nicht.“

Zwölf Siege, zwölf Niederlagen, 53 Tore geschossen, 53 Treffer kassiert: Ungewöhnlich ausgeglichen ist die Bilanz des SSC Donaueschingen nach 27 Partien. „Wir hätten viel weiter oben stehen können. Nun gilt es zumindest den einstelligen Platz zu verteidigen“, macht Trainer Jürgen Feuerstein deutlich. Beim 1:0-Erfolg gegen Mundelfingen musste der SSC ab der 43. Minute in Unterzahl spielen. „Da war kein Unterschied zu sehen. Mundelfingen hatte keine zwingenden Chancen. Dennoch sind wir nie richtig in das Spiel gekommen“, ergänzt Feuerstein.

Mit dem 2:1-Erfolg in Löffingen hat der FC Hüfingen den Klassenerhalt sicher. „Das war unser primäres Ziel. Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen den SSC“, sagt Trainer Michael Hägele. Seine Elf habe in Löffingen ein gutes Spiel gezeigt und dem Druck der abstiegsbedrohten Gastgeber standgehalten. Zudem habe Schlussmann Pascal Weißgerber in der zweiten Halbzeit einige gute Paraden gezeigt. Dank eines gelungenen Konters habe Hüfingen die drei Punkte gesichert.

Durch die 1:2-Heimniederlage gegen Hüfingen erhielten die Hoffnungen des FC Löffingen II auf den Klassenerhalt einen kleinen Dämpfer. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und sind zu oft an einem sehr guten Hüfinger Torhüter gescheitert. Der Mann hat uns fast verzweifeln lassen“, bilanziert Trainer Michael Baumann. Löffingen bleibt Vorletzter, wird aber am „grünen Tisch“ noch zwei Punkte aus der Partie in Neustadt erhalten. „Der rettende viertletzte Platz ist zwei Punkte weg. Das wollen wir noch packen“, betont Baumann. Seine Elf kann aber auch in die Titelfrage eingreifen. Schließlich stehen noch Spiele gegen DJK Donaueschingen II und Bräunlingen auf dem Programm.

Enttäuscht gingen die Spieler des SV Mundelfingen am Samstag beim SSC Donaueschingen vom Platz. Bis in die zweite Minute der Nachspielzeit hielten die Mundelfinger ein torloses Remis, dann gelang dem SSC der Siegtreffer. Somit muss die Mannschaft um Trainer Siegfried Andräß weiterhin zittern. Die drei letzten Gegner heißen FC Neustadt II, FC Bad Dürrheim II und SV Gündelwangen, alles Mannschaften, die auf einstelligen Plätzen stehen. Mundelfingen hofft, Platz 14 ins Ziel zu bringen oder gar zu verbessern. Zudem wird den höherklassigen Teams in der Verbands- und Landesliga die Daumen gedrückt, denn nach dem aktuellen Stand in diesen Spielklassen würde es in der Staffel keine drei direkten Absteiger geben.